...Autor Harry Sephton sowohl die Aktie von Sandoz als auch jene von Galderma auf OUTPERFORM (Sector Perform) herauf. Bei Galderma erhöht der Pharmaanalyst sein Kursziel auf 215 (zuvor 175) Fr. Er geht dank den guten kommerziellen Aussichten für das Hautmittel Nemluvio für die Jahre bis Ende 2030 von einem jährlichen Gewinnwachstum von nicht weniger als 32pc (!!!) aus. Für Sandoz prognostiziert Sephton bis Ende 2031 immerhin ein jährliches Gewinnwachstum von 16pc. Darauf abgestützt errechnet er neuerdings ein Kursziel von 96 (zuvor 95) Franken. Seine Vorgängerin bei der Royal Bank of Canada, Nathalia Webster, war bei beiden Unternehmen zuvor deutlich zurückhaltender. Verleihen die Kaufempfehlungen den SMI-Aufsteigern nach dem kursseitigen Durchhänger der letzten Tage neuen Schwung?