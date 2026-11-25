Das ist an den Märkten passiert
...Autor Harry Sephton sowohl die Aktie von Sandoz als auch jene von Galderma auf OUTPERFORM (Sector Perform) herauf. Bei Galderma erhöht der Pharmaanalyst sein Kursziel auf 215 (zuvor 175) Fr. Er geht dank den guten kommerziellen Aussichten für das Hautmittel Nemluvio für die Jahre bis Ende 2030 von einem jährlichen Gewinnwachstum von nicht weniger als 32pc (!!!) aus. Für Sandoz prognostiziert Sephton bis Ende 2031 immerhin ein jährliches Gewinnwachstum von 16pc. Darauf abgestützt errechnet er neuerdings ein Kursziel von 96 (zuvor 95) Franken. Seine Vorgängerin bei der Royal Bank of Canada, Nathalia Webster, war bei beiden Unternehmen zuvor deutlich zurückhaltender. Verleihen die Kaufempfehlungen den SMI-Aufsteigern nach dem kursseitigen Durchhänger der letzten Tage neuen Schwung?
New Yorker Börse gibt einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Aktie von Börsendebütant Anthropic fällt unter den Ausgabepreis von 83 $. Wie bekannt wurde, trennen sich der Firmenchef und sechs weitere Mitgründer im Rahmen der Publikumsöffnung von Aktien im Gesamtbetrag von 2 Mrd $. Anthropic nachbörslich erneut unter Druck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel deshalb um bis zu 1.6pc tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz vorsichtig höher. Bitcoin wieder unter 60'000 $. Auch Ethereum und andere Kryptowährungen im Rückwärtsgang. Gold und Silber ebenfalls tiefer.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Galderma, Amrize und Sandoz. Partners Group und Alcon hingegen mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten starten AMS Osram und Swatch Group durch. Kühne+Nagel, Comet, VAT Group und Inficon die Verlierer. Warten auf die US-Teuerungszahlen (PCE) vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +24.2% (Samsung Display)
Galderma +2.3% (Heraufstufung)
Verlierer:
Kühne+Nagel -1.9% (Herunterstufung)
Partners Group -1.2% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Ein neuer Tag, eine neue Herunterstufung. Diesmal geht Morgan Stanley auf UNDERWEIGHT (Equal-weight) bis 635 (775) Fr.
AMS Osram: Gewinnt Samsung Display als strategischen Partner auf dem Gebiet von microLEDs. Koreaner zeichnen für 210 Mio € neue Aktien zum Preis von 21 € je Stück. Vontobel bleibt für HOLD bis 17 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 15 Fr. Mehr zum Thema AMS Osram um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Addex: Nettoverlust steigt im dritten Quartal auf 1.9 Mio Fr. Flüssige Mittel per Ende September bei 2.2 Mio Fr.
Alcon: UBS buchstabiert auf 80 (83) Fr. zurück mit BUY. Nimmt währungsbedingte Schätzungsreduktionen im Umfang von bis zu 5pc vor.
Avolta: Baut das Gastronomieangebot am Flughafen von Nashville weiter aus. Vereinbarung mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 50 Fr.
Graubündner Kantonalbank: Erhält im Streit mit Remo Stoffel Rückendeckung von Financier Martin Ebner. Zur Erinnerung: Stoffel fordert von der GBK mehr als 600 Mio Fr. Wiedergutmachung.
Givaudan: J.P. Morgan will es wissen mit OVERWEIGHT bis 4500 (4100) Fr. Zuständige Analystin geht von weiteren Marktanteilsgewinnen aus. Kurszielerhöhung nicht zuletzt auch ein Ergebnis von technischen Anpassungen im Bewertungsmodell.
Holcim: Goldman Sachs erhöht auf 89 (88) Fr. mit BUY. Berichtet von Projektverzögerungen im Bereich der Abscheidung und Speicherung von CO2.
Implenia: Philipp Buholzer reduziert seine Beteiligung am Tiefbauspezialisten auf knapp 10pc. Erwarb einst knapp 14pc aller ausstehenden Aktien von Ankeraktionär Max Rössler. Eine Offenlegungsmeldung mit Signalwirkung, wie Händler meinen.
Julius Bär: Aktie für Keefe, Bruyette & Woods ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 71 (75) Fr. Trägt mit den Anpassungen der Verlangsamung beim Nettoneugeld Rechnung.
Kühne+Nagel: BNP Paribas geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 200 Fr. Die Gewinnschätzungen werden allerdings um bis zu 4pc erhöht.
Medmix: UBS trimmt auf 15 (16) Fr. mit BUY. Geht mit Blick auf die kommenden Jahre von einer Wachstumsbelebung sowie von Margenverbesserungen aus.
Mobilezone: UBS Fund Management meldet einen Stimmenanteil von leicht unter 10pc. Der Meldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
PolyPeptide: Pharmazulieferer erhöht die diesjährigen Umsatz- und Margenprognosen. Dürfte wohl vor allem die neue Besitzerin Samsung Biologics freuen.
Sonova: Julius Bär ist für HOLD bis 290 (215) Fr. Geschäft mit Hörimplantaten dürfte dank neuem Soundprozessor Integro Fahrt aufnehmen.
Stadler Rail: Basler KB erhöht auf 30 (25) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Zugbauer gleich mit mehreren neuen Grossaufträgen.
Swatch Group: UBS zieht die Reissleine und geht auf NEUTRAL (Sell) bis 204 (90) Fr. Uhrenbranche dürfte die Talsohle endgültig durchschritten haben.
UBS: Auch die Wirtschaftskommission der grossen Kammer sprach sich gestern Nachmittag für eine Eigenmittelunterlegung von 90pc für Auslandtöchter aus. Auch der Kompromiss in Sachen Bewertungsmethode wird knapp abgelehnt. Ganz schön bitter für Firmenchef Sergio Ermotti... Kepler Cheuvreux bleibt dennoch für BUY bis 47 Fr.
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future MCMC0T auf Cosmo sowie im Call-Warrant WSMM7V auf den SMI. Grosse Tickets ausserdem im Call-Warrant PGEMJB auf Partners Group.