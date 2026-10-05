New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende mit neuen Rekorden bei den Nasdaq-Indizes. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch nur knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz vorerst noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen vorsichtig höher. Silber gefragt, Gold hingegen richtungssuchend.