Das ist an den Märkten passiert
...mit Aktien der Zürcher Bank im Gegenwert von etwas mehr als 2 Millionen Franken einzudecken. Er setzt damit ein klares Zeichen. Händler bezeichnen den Zeitpunkt der Transaktion mir gegenüber jedenfalls als überraschend.
New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende mit neuen Rekorden bei den Nasdaq-Indizes. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch nur knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz vorerst noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen vorsichtig höher. Silber gefragt, Gold hingegen richtungssuchend.
SMI vorbörslich noch unentschlossen. Höhere Givaudan und Richemont stehen schwächeren Alcon und ABB gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen SoftwareOne die Muskeln spielen. Swatch Group, AMS Osram und Inficon tiefer.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SoftwareOne +0.9% (OpenAI News)
Richemont +0.6% (Kaufempfehlungen)
Verlierer:
AMS Osram -1.2%
Swatch Group -1.1% (Verkaufsempfehlung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Tecan: Berenberg Bank will es wissen. Spielt die KI-Karte und ist neuerdings für BUY bis 300 (240) Fr. Grossaktionär Thomas Schmidheiny wird's freuen...
Givaudan: Barclays geht auf OVERWEIGHT (Equal Weight) bis 3850 (3450) Fr. Zuständiger Analyst hält die Angst vor einer Nachfrageschwäche im Geschäft mit Aromen und vor Marktanteilsverlusten im Geschäft mit Fein-Duftstoffen für übertrieben.
Clariant: Goldman Sachs ist für BUY bis 13 (12) Fr. Dem Ganzen liegen allerdings leicht tiefere Gewinnerwartungen des Analysten zugrunde.
Dottikon ES: UBS Fund Management vereint erstmals seit August wieder mehr als 5pc der Stimmrechte auf sich. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Julius Bär: Vontobel ist für HOLD bis 72 (65) Fr. Höheres Kursziel ein Ergebnis tieferer Eigenkapitalkosten nach Abschluss des Finma-Verfahrens.
Lindt&Sprüngli: Bank of America senkt auf 120'000 (133'000) Fr. mit BUY und Kepler Cheuvreux sogar auf 95'000 (112'000) Fr. ebenfalls mit BUY.
Richemont: Goldman Sachs startet mit BUY bis 225 Fr. UBS ebenfalls zuversichtlich mit BUY bis 210 (221) Fr.
Swatch Group: Goldman Sachs startet mit SELL bis 174 Fr. Ein Seitenhieb aus London in Richtung des Bieler Uhrenherstellers und seiner Familienaktionären?
Swiss Life: Aktie für J.P. Morgan ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 765 (745) Fr. Nimmt auf den Zwischenbericht fürs dritte Quartal hin nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant WDAITV auf den DAX sowie im Long Mini-Future MSPCDV auf SpaceX. Kaufinteresse ausserdem im Call-Warrant ZUZDJB auf Zurich Insurance.