New Yorker Börse am Mittwoch ganz im Zeichen von Donald Trump, verunsichert Märkte ob Fed-Chef Powell nun gefeuert wird oder nicht. Der Markt meint ganz klar nein, wie die Kurserholung gegen Sitzungsende zeigt. Der US-Präsident hätte im Mai 2026 zum Ende der Vertragszeit von Powell keinen Sündenbock, falls die USA in eine Rezession stürzen, so die Begründung. Finanzminister Scott Bessent scheint Trump einmal mehr die richtigen Worte «eingeflüstert» zu haben…