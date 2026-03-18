Das ist an den Märkten passiert
...der Inflationsgefahr auch unter Warsh auf Zeit spielt. Vermutliche komme es erst ab 2027 zu weiteren Leitzinssenkungen, wie die Londoner Zinsstrategen der Grossbank meinen. Pressekonferenz von heute Abend unserer Zeit verspricht weitere wertvolle Anhaltspunkte in Bezug auf die künftige US-Geldpolitik. Dann nochmals mit "Jay" Powell.
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne im Sitzungsverlauf grösstenteils wieder ab. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Der Entspannung bei den Langfristzinsen zum Trotz. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel soweit flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen denn auch mehrheitlich freundlich. Im Vorfeld einer Fed-Sitzung eher ungewöhnlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach der Erholung der letzten Tage richtungssuchend. Ähnliches gilt für Gold und Silber.
SMI vorbörslich noch mit angezogener Handbremse unterwegs. Gefragte Sika, UBS und Swiss Re stehen schwachen Logitech gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen Georg Fischer, VAT Group und Georg Fischer ihre Muskeln spielen. Sonova im Zuge einer Verkaufsempfehlung unter Druck. Warten auf den Fed-Entscheid vom Abend.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Georg Fischer +2.4% (Heraufstufung)
VAT Group +1.7% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Sonova -3.2% (Herunterstufung)
Logitech -3.0% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Stadler Rail: Jahresumsatz 3.68 Mrd Fr. (erw. 3.62 Mrd Fr.). Op. Gewinn 161 Mio Fr. (erw. 167 Mio Fr.). Dividende +150pc (!!!) auf 0.50 Fr. (erw. 0.64 Fr.) je Aktie. Ausblick fällt trotz randvollen Auftragsbüchern (32.3 Mrd Fr.) unerwartet vorsichtig aus. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 19.50 Fr. und Vontobel für HOLD bis 25 Fr. Wird das Kursziel möglicherweise überdenken müssen.
SMG: Jahresumsatz 332 Mio Fr. (erw. 332.5 Mio Fr.). Op. Gewinn 180.2 Mio Fr. (erw. 179.6 Mio Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben könnten für das eine oder andere enttäuschte Gesicht sorgen. Dividende mit 0.82 Fr. je Aktie jedoch weit höher als gedacht. Ankeraktionärin TX Group hat in die Kursschwäche hinein gut 400'000 Titel zugekauft und hält neuerdings 31.1pc an der Tochter. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
BioVersys: Schliesst das vergangene Jahr mit einem Verlust in Höhe von 21.8 Mio Fr. ab. Flüssige Mittel per Ende Dezember noch bei 82.5 Mio Fr.
Calida: Felix Sulzberger lässt sich nicht mehr zur Wiederwahl an die VR-Spitze aufstellen. ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN.
Georg Fischer: Leiter der Sparte Building Flow Solutions tritt überraschend zurück. Firmenchef Andreas Müller muss einspringen. UBS geht dennoch auf NEUTRAL (Sell) bis 44 (47) Fr.
Kuros: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 38 (36.50) Fr. Die Gewinnschwelle sei dauerhaft erreicht worden.
Logitech: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 80 (88) Fr. Warnt eindringlich vor einer Sättigung im lukrativen Markt für Gaming-Zubehör sowie vor steigenden Promotionskosten.
Orell Füssli: Nettoerlös 272.8 Mio Fr. (erw. 276.7 Mio Fr.). Op. Jahresgewinn 29.8 Mio Fr. (erw. 28.7 Mio Fr.). Dividende +32pc auf 5.80 Fr. je Aktie. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Siegfried: Oddo ist für OUTPERFORM bis 105 (122) Fr. Sieht im Jahresverlauf Raum für höhere Finanzziele.
Sonova: Jefferies geht auf UNDERPERFORM (Hold) bis 155 (215) Fr. Setzt bei den bankeigenen Gewinnschätzungen den dicken Rotstift an. US-Investmentbank setzt stattdessen ausgerechnet auf die Aktie von Erzrivale Demant mit BUY (Hold) bis 245 (255) DKK.
Swiss Life: Vontobel ist für HOLD bis 865 (804) Fr. Sieht in der Aktie einen "Dividenden-Aristokraten".
Tecan: Octavian senkt auf 155 (170) Fr. mit HOLD. Kürzt die Gewinnschätzungen nach den Zahlen und dem Investorentag um bis zu 9pc. Deutsche Bank ist sogar nur für HOLD bis 148 (165) Fr.
TX Group: Jahresumsatz 873.1 Mio Fr. (erw. 873.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 102 Mio Fr. (erw. 188.7 Mio Fr.). Dividende mit 4 Fr. (erw. 4.70 Fr.) je Aktie enttäuschend. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
UBS: Finanzchef Todd Tuckner sprach gestern an einer von Morgan Stanley organisierten Investorenkonferenz. Grundsätzlich ermutigende Aussagen. Barclays bleibt dennoch für UNDERWEIGHT bis 33 Fr.
VAT Group: Goldman Sachs erhöht eher widerwillig auf 505 (468) Fr. mit NEUTRAL. Warnt vor möglichen Verzögerungen bei der Belebung in Asien.
Vontobel: Der SIX werden zwei grössere Titelverkäufe aus der Teppich-Etage im Gesamtbetrag von 1.1 Mio Fr. gemeldet.