New Yorker Börse gibt frühe Gewinne im Sitzungsverlauf grösstenteils wieder ab. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Der Entspannung bei den Langfristzinsen zum Trotz. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel soweit flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen denn auch mehrheitlich freundlich. Im Vorfeld einer Fed-Sitzung eher ungewöhnlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach der Erholung der letzten Tage richtungssuchend. Ähnliches gilt für Gold und Silber.