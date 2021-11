New Yorker Börse fängt sich nach Verlusten zu Sitzungsbeginn. Tech-Giganten aufgrund steigender Zinsen im Angebot. Verkaufsdruck hält sich jedoch in Grenzen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.3pc höher. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Stehen die Zeichen etwa auch in Europa und der Schweiz auf Erholung?