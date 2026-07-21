...immer dann die Muskeln spielen, wenn andere Anlagen an Wert verlieren. Beim japanischen Yen sei dies – anders als früher – weniger der Fall. Das wiederum sei der Attraktivität des Yen als Finanzierungswährung zuträglich, wie die Ökonomen weiter schreiben. Sprich: Anleger sollten sich nicht in Franken verschulden, um mit dem Erlös in höherverzinste Währungsräume zu investieren.