Das ist an den Märkten passiert
...immer dann die Muskeln spielen, wenn andere Anlagen an Wert verlieren. Beim japanischen Yen sei dies – anders als früher – weniger der Fall. Das wiederum sei der Attraktivität des Yen als Finanzierungswährung zuträglich, wie die Ökonomen weiter schreiben. Sprich: Anleger sollten sich nicht in Franken verschulden, um mit dem Erlös in höherverzinste Währungsräume zu investieren.
New Yorker Börse gibt anfängliche Gewinne im Sitzungsverlauf vollumfänglich preis. Tech-Giganten dem breiten Markt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt. Gewinnen bis zu 1.2pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Vorgaben für Europa und die Schweiz leicht negativ.
SMI dank Schwergewicht Novartis vorbörslich im Plus. Bei den Nebenwerten stehen schwache Swatch Group gefragten Bossard, Belimo, Georg Fischer, Also und Bachem gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bossard +5.9% (Zahlen)
Georg Fischer +4.2% (Heraufstufung)
Verlierer:
Swatch Group -3.1% (Zahlen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Novartis: Quartalsumsatz 14.41 Mrd $ (erw. 14.02 Mrd $). Op. Kerngewinn 5.94 Mrd $ (erw. 5.33 Mrd $). Diesjährige Finanzziele bleiben jedoch dieselben. Vontobel bleibt für HOLD bis 128 Fr.
Belimo: Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 1035 Fr. Hält die gestrigen Kursverluste für übertrieben. Barclays erhöht auf 1150 (1120) Fr. mit OVERWEIGHT, Kepler Cheuvreux auf 1030 (1010) Fr. mit BUY, Morgan Stanley auf 1130 (1100) Fr. mit OVERWEIGHT und die Berenberg Bank auf 1100 (1060) Fr. mit BUY. Viel Liebe für die Aktie des Automationsspezialisten.
Also: Halbjahresumsatz 7.09 Mrd € (erw. 6.96 Mrd €). Op. Gewinn 162 Mio € (erw. 157 Mio €). Ausblick bestätigt. Aktie für Vontobel ein Kauf bis 240 Fr.
Amrize: Übernimmt den texanischen Betonhersteller Rapid Redi-Mix. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. "Deal-Maker" Jan Jenisch weiterhin eher gemächlich unterwegs.
Bachem: In Sisslerfeld soll für gut 500 Mio Fr. eine neue Produktionsanlage entstehen. Produktionsstart voraussichtlich im 2030.
Bossard: Halbjahresumsatz 575.7 Mio Fr. (erw. 558 Mio Fr.). Op. Gewinn 72.9 Mio Fr. (erw. 61.8 Mio Fr.). Ausblick bleibt mehr oder weniger derselbe. UBS bleibt für NEUTRAL bis 157 Fr. und Vontobel für BUY bis 210 Fr.
Centiel: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 7.63 (6.32) Fr. Bewertung vor dem Hintergrund des Markteintritts in den USA gesunken und deshalb attraktiv.
Georg Fischer: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 60 (44) Fr. Längerfristige Aussichten besser als gedacht.
Implenia: Swisscanto steigt mit gut 3pc in den Olymp der bedeutendsten Aktionäre des Tiefbauunternehmens auf. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 90 FR.
Julius Bär: Op. Halbjahresgewinn 673 Mio Fr. (erw. 632 Mio Fr.). Bruttomarge 87 Bps (erw. 86 Bps). Nettoneugeld 5.7 Mrd Fr. (erw. 5.2 Mrd Fr.). Warten auf ein neues Aktienrückkaufprogramm wird allerdings zur Geduldsprobe. Keefe, Bruyette & Woods ist für UNDERPERFORM bis 76 (70) Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 73 Fr.
Lindt&Sprüngli: Halbjahresumsatz 2.33 Mrd Fr. (erw. 2.35 Mrd Fr.). Org. Wachstum +4.3pc (erw. +4.5pc). Op. Gewinn 260 Mio Fr. (erw. 231 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Jefferies ist für UNDERPERFORM bis 81'660 Fr. UBS widerspricht mit BUY bis 137'000 Fr. ZKB ist für MARKTGEWICHTEN. Für jeden Geschmack etwas dabei.
Medacta: UBS trimmt auf 148 (151) Fr. mit NEUTRAL. Geht von einem sequenziell schwächeren zweiten Quartal aus.
Nestlé: UBS traut dem Nahrungsmittelmulti mit Blick auf die Zahlenveröffentlichung positive Überraschungen zu. Bleibt vorerst aber für NEUTRAL bis 80 Fr.
Partners Group: Schliesst ein Infrastruktur-Programm in Höhe von mehr als 15 Mrd $ erfolgreich ab. Julius Bär weiterhin zuversichtlich mit BUY bis 1100 (1200) Fr.
R&S Group: Berenberg Bank setzt den Rotstift an mit BUY bis 35 (39) Fr. Fehlende Installationskapazitäten bei den Kunden weiterhin ein Bremsklotz.
Schindler: Quartalsumsatz 2.74 Mrd Fr. (erw. 2.77 Mrd Fr.). Op. Gewinn 379 Mio Fr. (erw. 378 Mio Fr.). Jahresvorgaben bleiben erwartungsgemäss dieselben. Vontobel ist dennoch für BUY bis 330 Fr.
Sika: Europäische Wettbewerbskommission vertieft die Untersuchung gegen den Bauchemiehersteller und weitere Anbieter. Im Raum steht der Vorwurf von Preisabsprachen. Aktie gestern Nachmittag zeitweise unter Verkaufsdruck.
Swatch Group: Halbjahresumsatz 3.12 Mrd Fr. (erw. 3.07 Mrd Fr.). Op. Gewinn 52 Mio Fr. (erw. 131 Mio Fr.). In der Medienmitteilung die übliche Selbstbeweihräucherung wie etwa "Starkes Umsatzwachstum mit sehr deutlichen Marktanteilsgewinnen weltweit" oder aber "starke Beschleunigung der weltweiten Verkäufe im Mai und Juni". Vontobel bleibt für HOLD bis 160 Fr. und Kepler Cheuvreux für REDUCE bis 180 Fr.
Swiss Re: Octavian rechnet mit einem weiteren starken Quartal für den Rückversicherer. Ist für BUY bis 164 Fr.
Zurich Insurance: Royal Bank of Canada startet mit OUTPERFORM bis 670 Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel.