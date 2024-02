New Yorker Börse auch vergangene Nacht allerdings wieder in Rekordlaune. Auktion neuer zehnjähriger US-Staatsanleihen verläuft überraschend geschmeidig. Zinssensitive Tech-Giganten folglich einmal mehr rege gefragt. Situation bei Regionalbankaktien bleibt jedoch angespannt, wie mir berichtet wird. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel uneinheitlich. Selbiges gilt für dortige Börsen. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen werden.