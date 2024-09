Mehrheit am Markt sieht seit mehreren Monaten 25-Basispunkt-Senkung als am wahrscheinlichsten an. Doch XL-Zinsschritt der Fed setzt Jordan nun unter Druck. Will er vermeiden, dass der Franken erneut aufwertet, sollte er nun fast in der gleichen Höhe nachziehen. Oder doch nicht? Man erinnere sich: Die SNB unter Jordan hat die Märkte immer wieder überrascht mit ihren Entscheiden. Verabschiedet sich Jordan wieder mit einem grossen Paukenschlag?