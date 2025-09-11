...50 Basispunkte senken. Könnten nach den vergleichsweise zahmen Produzentenpreisindizes von gestern Mittwoch mit dieser Prognose sogar richtig liegen. Wie aus New York verlautet, gibt es neuerdings sogar Stimmen, welche einen 75-Basispunkte-Schritt fordern. Wäre dann aber vermutlich zu viel des Guten und könnte an den Finanzmärkten als ein Zeichen der Schwäche verstanden werden. Funfact an dieser Stelle: 51 der 52 von Bloomberg befragten Ökonomen lagen mit ihren Schätzungen für die Produzentenpreise völlig daneben. US-Konsumentenpreise von heute Nachmittag könnten nun wegweisend sein.