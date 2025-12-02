...55pc zu erhöhen. Die für das Cross Asset Research der Grossbank tätigen Strategen begründen diesen Schritt damit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen bis weit ins kommende Jahr hinein reduzieren dürfte. Ausserdem habe der bankeigene SG Cross Asset Momentum Indicator zuletzt wieder in den positiven Bereich gedreht, was für steigende Aktienkurse spreche. Société Générale mit ihrer Zuversicht in bester Gesellschaft. Auch andere Banken wie etwa die UBS oder Barclays strotzen nur so vor Zuversicht.