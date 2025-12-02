Das ist an den Märkten passiert
...55pc zu erhöhen. Die für das Cross Asset Research der Grossbank tätigen Strategen begründen diesen Schritt damit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen bis weit ins kommende Jahr hinein reduzieren dürfte. Ausserdem habe der bankeigene SG Cross Asset Momentum Indicator zuletzt wieder in den positiven Bereich gedreht, was für steigende Aktienkurse spreche. Société Générale mit ihrer Zuversicht in bester Gesellschaft. Auch andere Banken wie etwa die UBS oder Barclays strotzen nur so vor Zuversicht.
New Yorker Börse gibt Gewinne der vorangegangenen Handelstage teilweise wieder ab. Schwergewichte wie Nvidia und Apple dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Langfristzinsen zuletzt wieder gestiegen, aber noch keine Gefahr für die Aktienkurse. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls richtungssuchend. Geschehen bei Gold und Silber ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Washington versprüht in Sachen Ukraine-Konflikt Zuversicht.
SMI vorbörslich noch in Lauerstellung. Swisscom und Alcon die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Bachem schwachen Swissquote gegenüber.
ACHTUNG: Aufgrund eines Kurz-Urlaubs auf dem Rhein erscheint am 3. sowie am 5. Dezember keine MITTAGS-KOLUMNE. Herzlichen Dank fürs Verständnis.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bachem +6.9% (Heraufstufung)
Verlierer:
Swissquote -4.6% (Aktienplatzierung)
Alcon -1.2%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Gibt gleich drei Firmenübernahmen in Grossbritannien, Deutschland und Frankreich bekant. Firmenchef Miljan Gutovic regelrecht in einem "Kaufrausch".
Forbo: Investment-Vehikel von Thomas Schmidheiny nistet sich über ein Derivat-Konstrukt beim Bodenhersteller ein. Springen heute nahmhafte Trittbrettfahrer mit auf?
Also: Swisscanto tritt als Verkäuferin von Aktien in Erscheinung. ZKB-Fondstochter hält neuerdings wieder weniger als 3pc der Stimmen.
Bachem: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 78 (76) Fr. Lobt die guten Wachstumsaussichten und sieht günstige Einstiegsgelegenheiten.
Dormakaba: Übernimmt die deutsche "Branchennachbarin" MetaMatic. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis.
Kuros: Rekrutierung für die internationale Patientenstudie zum synthethischen Knochenersatzmaterials MagnetOS hat eben gerade begonnen.
Meyer Burger: Insolventes Solarunternehmen nun in definitiver Nachlassstundung. Aktie nur noch bis Mitte Januar gehandelt.
Nestlé: Hat Morgan Stanley mit dem Verkauf von Blue Bottle Coffee oder zumindest von Teilen davon beauftragt, wie Reuters erfahren haben will. Geht damit ein rund 700-Mio-$-Abenteuer zu Ende?
Richemont: Royal Bank of Canada erhöht eher widerwillig auf 170 (145) Fr. mit SECTOR PERFORM. Eine der wenigen Banken, welche die Aktie des Vorzeigeunternehmens nicht zum Kauf anpreist.
Roche: Morgan Stanley ist für UNDERWEIGHT bis 290 (255) Fr. Zuständige Pharmaanalystin nach den jüngsten Forschungserfolgen zum Zurückrudern gezwungen.
Swatch Group: Inhaberaktie für die Royal Bank of Canada ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 130 (120) Fr. Geht auch für das kommende Jahr von einem Gewinnrückgang aus.
Swisscom: ZKB geht auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten). Künftige Dividendenpolitik "nur" zu 109pc durch den freien Cashflow gedeckt. Weniger als bei anderen Rivalen.
Swissquote: Nicht namentlich bekannter Grossaktionär platziert ein 3.5pc-Paket zu 447 Fr. je Stück. Transaktionswert damit bei rund 240 Mio Fr. Könnte zu so etwas wie zu einer Bewährungsprobe für die Aktie des Börsenüberfliegers aus Gland werden.
Tecan: Übernimmt Teile von Wako Automation. Vontobel bleibt für HOLD bis 160 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.