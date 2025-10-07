New Yorker Börse dank zweistelligen Gewinnen beim Chiphersteller AMD auch weiterhin in Rekordlaune. Geschehen allerdings selektiver als in den vergangenen Wochen. Tech-Giganten den wichtigsten Indizes weiterhin eine wertvolle Stütze. Politisches Seilziehen Washingtons um die Schuldenobergrenze bisher kein Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Gewinnmitnahmen bisweilen gut absorbiert. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold-Unze kratzt von unten an der historischen Marke von 4000 $.