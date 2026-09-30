Das ist an den Märkten passiert
...in zwölf Monaten Kurse von 77 (zuvor 65) Franken zu. Geht von einer weiterhin guten Auftragslage aus, insbesondere in den USA. Steigende Bedeutung des Service-Geschäfts verspreche mittelfristig zudem deutliche Margenverbesserungen. Berufskollegen bei anderen Banken ebenfalls zuversichtlich. Ich denke da etwa an jene der Berenberg Bank oder AlphaValue. Sorgt die UBS auch bei dieser kleinen Medtech-Aktie für ein Kursfeuerwerk. Der eher enge Markt macht's möglich...
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf nur knapp behauptet. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel noch richtungssuchend. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nachgebend. Gold uns Silber ebenfalls.
SMI vorbörslich im Plus. Schwergewicht Roche zeitweise mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten sind DocMorris sowie AMS Osram gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +3.5% (Kaufempfehlung)
Amrize +0.8% (US-Vorgaben)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: US-Arneimittelbehörde FDA will den Zulassungsantrag für die MS-Pille Fenebrutinib beschleunigt behandeln. Eigentlich positiv. Partizipationsschein vorbörslich dennoch zeitweise leicht im Minus. Kepler Cheuvreux bleibt jedenfalls für BUY bis 415 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Rieter: Firmenchef und VR-Präsident Thomas Oetterli nimmt überraschend den Hut. Für ihn übernimmt an der VR-Spitze Carl Illi und auf dem Chefsessel mit Daniel Lippuner ein profunder Branchenkenner. Bringt Lippuner den Textilmaschinenhersteller wieder auf Kurs? ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
AMS Osram: Will für bis zu 143 Mio € von der ausstehenden Wandelanleihe mit Verfall im 2027 zurückkaufen.
DSM-Firmenich: Barclays ist für EQUAL WEIGHT bis 98 (92) €. Bankeigene Wachstumserwartungen fürs laufende Jahr neuerdings über der Zielbandbreite des Unternehmens selbst.
Galderma: Verkaufsschlager Nemluvio in mehrjährigen Studien mit vielversprechenden Ergebnissen bei atopischer Dermatitis. Barclays bleibt für OVERWEIGHT bis 220 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis immerhin 215 Fr.
Helvetia Baloise: Julius Bär erhöht auf 205 (200) Fr. mit HOLD. In Sachen Integration dem Zeitplan voraus. Dividendenrendite mit 4pc im Branchenvergleich jedoch eher mager.
Julius Bär: Morgan Stanley knickt nach dem gestrigen Kursfeuerwerk ein und geht auf EQUAL-WEIGHT (Underweight) bis 81 (67) Fr. Basler KB erhöht auf 77 (75) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Lindt&Sprüngli: Oddo geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 76'000 (97'000) Fr. Auch 2027 könnte zu einem wachstumsseitigen Übergangsjahr werden. UBS senkt auf 120'000 (125'000) Fr. mit BUY, Barclays auf 80'000 (89'000) Fr. mit UNDERWEIGHT und Goldman Sachs auf 81'000 (90'000) Fr. mit SELL. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...
Sandoz: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 90 (80) Fr. Diesjähriger Investorentag stärkt die Zuversicht in die langfristigen Wachstumsaussichten. Aktie bleibt günstig.
Santhera: Schliesst die erste Jahreshälfte mit einem Minus von 6.6 Mio Fr. ab. Flüssige Mittel per Ende Juni bei 41.8 Mio Fr. Stifel bleibt für BUY bis 25 Fr.
Swiss Life: Gibt den Startschuss für das bereits angekündigte und mit bis zu 250 Mio Fr. dotierte Aktienrückkaufprogramm.
VAT Group: Barclays will es wissen mit OVERWEIGHT bis 860 (780) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Vakuumventilherstellers aus dem Rheintal.