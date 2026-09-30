...in zwölf Monaten Kurse von 77 (zuvor 65) Franken zu. Geht von einer weiterhin guten Auftragslage aus, insbesondere in den USA. Steigende Bedeutung des Service-Geschäfts verspreche mittelfristig zudem deutliche Margenverbesserungen. Berufskollegen bei anderen Banken ebenfalls zuversichtlich. Ich denke da etwa an jene der Berenberg Bank oder AlphaValue. Sorgt die UBS auch bei dieser kleinen Medtech-Aktie für ein Kursfeuerwerk. Der eher enge Markt macht's möglich...