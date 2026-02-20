...minus 0.5pc. Pocinci geht davon aus, dass eine Rückkehr negativer Franken-Zinsen sowohl dem Schweizer Aktienmarkt als auch dem Franken Rückenwind verleihen sollte. Rät seiner Anlagekundschaft deshalb zu Schweizer Blue Chips, zu dividendenstarken Aktien wie etwa jene der Swisscom oder von kotierten Immobilienbeteiligungsgesellschaften sowie zu Wetten gegen den Euro und den Dollar. Gemäss Lehrbuch müssten Negativzinsen den Franken aber eigentlich eher schwächen. Ausserdem hat bekanntlich die Schweizerische Nationalbank (SNB) das letzte Wort. Bisher zierte sie sich, die Leitzinsen erneut in den negativen Bereich zu senken.