Das ist an den Märkten passiert
...minus 0.5pc. Pocinci geht davon aus, dass eine Rückkehr negativer Franken-Zinsen sowohl dem Schweizer Aktienmarkt als auch dem Franken Rückenwind verleihen sollte. Rät seiner Anlagekundschaft deshalb zu Schweizer Blue Chips, zu dividendenstarken Aktien wie etwa jene der Swisscom oder von kotierten Immobilienbeteiligungsgesellschaften sowie zu Wetten gegen den Euro und den Dollar. Gemäss Lehrbuch müssten Negativzinsen den Franken aber eigentlich eher schwächen. Ausserdem hat bekanntlich die Schweizerische Nationalbank (SNB) das letzte Wort. Bisher zierte sie sich, die Leitzinsen erneut in den negativen Bereich zu senken.
New Yorker Börse kann die Verluste im Sitzungsverlauf eingrenzen. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings erholt. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Bäume wachsen dennoch nicht in den Himmel. Vorzeichen für Europa und die Schweiz soweit positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber weiterhin richtungssuchend.
SMI vorbörslich höher, angeführt von Richemont, Sika, Amrize und Alcon. Bei den Nebenwerten lassen Temenos, Oerlikon und Siegfried die Muskeln spielen. Ansonsten nicht viel, um darüber nach Hause zu schreiben. Heute kleiner Derivat-Verfall. Dürfte wohl keine grossen Wellen schlagen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sika +1.8% (Zahlen, Ausblick)
Oerlikon +1.8% (Heraufstufung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sika: Op. Jahresgewinn 2.07 Mrd Fr. (erw. 2.06 Mrd Fr.). Diesjährige Finanzziele alles-in-allem etwas besser als gedacht. Angst vor einer Dividendenkürzung erweist sich als unbegründet. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 240 Fr. und Vontobel immerhin für BUY bis 220 Fr.
Temenos: Swisscanto zieht die Reissleine und reduziert die Beteiligung wieder auf unter 3pc. ZKB-Fondstochter war erst im Januar in den Olymp der bedeutenden Aktionäre aufgestiegen. Oddo geht auf NEUTRAL (Underperform) bis 65 (60) Fr. Und das kurz vor der Jahresergebnisveröffentlichung vom kommenden Dienstag. Etwa aus weiser Vorahnung?
Allreal: Mietertrag 204 Mio Fr. (erw. 209.5 Mio Fr.). Op. Jahresgewinn 183.8 Mio Fr. (erw. 185.3 Mio Fr.). Dividende mit 7 Fr. je Aktie wie im Jahr zuvor. Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler lässt sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat aufstellen. Vontobel bleibt für HOLD bis 185 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Also: Ein nicht namentlich genannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von gut 50'000 Fr. an. Zu wenig, um ein Zeichen zu setzen.
EFG International: Grösserer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 1.1 Mio Fr. Nach der Veröffentlichung des letztjährigen Ergebnisses nicht eben überraschend.
LLB: Jahresgewinn 166.5 Mio Fr. (erw. 168 Mio Fr.). Nettoneugeld 3.7 Mrd Fr. (erw. 2.9 Mrd Fr.). Dividende mit 2.80 Fr. je Aktie auf Vorjahreshöhe und im Rahmen der Erwartungen. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Logitech: Julius Bär setzt den dicken Korrekturstift an mit HOLD bis 75 (100) Fr. Die Lausanner würden in Sachen Umsatzentwicklung hinter der Konkurrenz zurückbleiben.
Oerlikon: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Reduce) bis 3.80 (2.75) Fr. Spekuliert nach dem Barmag-Verkauf auf eine Sonderdividend.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für das Brustkrebsmittel Giredestrant akzeptiert. Zulassungsentscheid bis Mitte Dezember zu erwarten. Ein erster Teilerfolg für die Basler.
Siegfried: Jahresumsatz 1.33 Mrd Fr. (erw. 1.35 Mrd Fr.). Op. Kerngewinn 312.3 Mio Fr. (erw. 303.4 Mio Fr.). Diesjährige Finanzziele vorsichtiger als gedacht. Vontobel bleibt dennoch für BUY bis 120 Fr. und die Basler KB für ÜBERGEWICHTEN bis 125 Fr.
Straumann: Octavian trimmt auf 120 (122) Fr. mit BUY, Deutsche Bank auf 110 (118) Fr. mit BUY und Vontobel auf 115 (125) Fr. ebenfalls mit BUY.
Sunrise: Aktie für Julius Bär ein Kauf bis 54 (51) Fr. Argumentiert auch weiterhin mit der attraktiv hohen Dividendenrendite. Vontobel nicht eben weniger zuversichtlich mit BUY bis 52 (51) Fr.
Swiss Re: Übernimmt das Trade-Credit-&-Surety-Geschäft von QBE. Keine Angaben zum Kaufpreis. Vontobel bleibt für BUY bis 150 Fr.
Tecan: Hedgefonds-Milliardär Israel Englander (Millennium Partners) verliert die Geduld mit dem Laborausrüster. Reduziert seine Beteiligung auf unter 3pc. Englander war im Januar 2025 eingestiegen.
VAT Group: Jefferies erhöht zähneknirschend auf 395 (325) Fr. mit UNDERPERFORM. Belebung bei den DRAM-Investitionen erscheine nun mehr als eingepreist.
Derivate: Grössere Umsätze im Call-Warrant ZURDJB auf Zurich Insurance sowie in den Knock-out-Calls OGOE2V auf die Gold-Unze und OSIDMV auf die Silber-Unze. Aktivitäten ausserdem im Call-Warrant SFAGJB auf Siegfried. Ist da eventuell jemand unterinvestiert?