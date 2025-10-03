New Yorker Börse auch weiterhin in Rekordlaune. Allerdings gemächlicher unterwegs als auch schon. Die Luft wird dünner, könnte man meinen. Langfristzinsen stabilisieren sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.3pc. Dortige Börsen - anders als in den Tagen zuvor - uneinheitlich. Europa und die Schweiz dennoch höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen knüpfen an die jüngsten Gewinne an. Gold konsolidiert letztere hingegen.