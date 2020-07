Zwang steigender Goldpreis prominenten Hedgefonds in die Knie?

Asiatische Börsen mit Ausnahme des festen Chinas im Angebot. Negative Vorgaben aus New York und erneutes Geplänkel zwischen Washington und Peking drücken etwas auf die Stimmung.

SMI vorbörslich erneut im Rückwärtsgang. Kursverluste bei Bankaktien in New York in der letzten Handelsstunde setzen UBS und Credit Suisse schon früh zu. Geschehen bisweilen allerdings ruhig und nicht sehr hektisch.