New Yorker Börse grenzt anfängliche Verluste im Sitzungsverlauf ein. Der Verkaufsdruck bei den Tech-Giganten lasse endlich nach, heisst es. Entspannung bei den Langfristzinsen ebenfalls hilfreich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch erholt. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen vorsichtig höher. Vorzeichen für Europa und die Schweiz klar positiv. Bitcoin wieder über 60'000 $. Auch andere Kryptowährungen flott unterwegs. Der Risikoappetit kehrt zurück. Gold und Silber hingegen ungefragt.