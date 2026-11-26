Das ist an den Märkten passiert
... UNDERWEIGHT (Neutral). Nach dem jüngsten Börsenrücksetzer seien die defensiven Qualitäten des europäischen Versicherungssektors nicht länger gefragt, meinen die Aktienstrategen der französischen Grossbank. Setzt stattdessen auf Zykliker sowie auf die Aktien entlang der KI-Wertschöpfungskette. Schritt der Franzosen geht somit ganz klar zu Lasten der zu erwartenden Dividendenrendite.
New Yorker Börse grenzt anfängliche Verluste im Sitzungsverlauf ein. Der Verkaufsdruck bei den Tech-Giganten lasse endlich nach, heisst es. Entspannung bei den Langfristzinsen ebenfalls hilfreich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch erholt. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen vorsichtig höher. Vorzeichen für Europa und die Schweiz klar positiv. Bitcoin wieder über 60'000 $. Auch andere Kryptowährungen flott unterwegs. Der Risikoappetit kehrt zurück. Gold und Silber hingegen ungefragt.
SMI vorbörslich deutlich höher, angeführt von Amrize, UBS, Logitech und ABB. Bei den Nebenwerten lassen AMS Osram, VAT Group, Inficon, Huber+Suhner sowie Comet die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +8.4% (Anschlusskäufe)
VAT Group +4.4% (US-Vorgaben)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten) bis 80 Fr. Aktie erscheint nach der jüngsten Aufholjagd zusehends ausgereizt. Vontobel widerspricht mit BUY bis 90 (85) Fr.
Bachem: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen neue Mittelfristziele. Gerade in Bezug auf das Umsatzwachstum hatte man sich da wohl mehr erhofft. Aktie für die UBS weiterhin ein Kauf bis 88 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 82 Fr.
Adecco: Morgan Stanley erhöht widerwillig auf 20.50 (19) Fr. mit UNDERWEIGHT. Bleibt gerade für den wichtigen französischen Markt vorsichtig.
Givaudan: Kann sich in der EU für etwas mehr als 250 Mio € vom Vorwurf des Verstosses gegen dortige Wettbewerbsgesetze "freikaufen". Hinzu kommt eine weitere Zahlung in Höhe von 40 Mio £ in Grossbritannien. Vontobel bleibt dennoch für BUY bis 4500 Fr.
GLKB: Geht mit "MOVE30" an den Start und strebt bis Ende 2030 eine EK-Rendite vor Steuern von mindestens 7pc an.
Montana Aerospace: Aktionärinnen und Aktionäre sollen am 17. Dezember über den Nachfolger für den bisherigen VR-Präsidenten Thomas Williams entscheiden. Wird ex-Chef Kai Arndt an die Spitze gewählt?
Orior: Fleischverarbeiter kassiert überraschend die diesjährigen Finanzziele. Geht neuerdings von einem org. Umsatzrückgang von bis zu 9pc bei einer op. Gewinnmarge zwischen 5 und 5.3pc aus.
Sandoz: Kepler Cheuvreux nach einer Rundreise mit dem Finanzchef ungebrochen zuversichtlich. Zuständiger Analyst berichtet von ermutigenden Aussagen in Bezug auf 2027 und bleibt für BUY bis 90 Fr.
SoftwareOne: Swisscanto trimmt Aktienpaket auf unter 3pc. ZKB-Fondstochter war erst kürzlich in den Olymp der bedeutendsten Aktionäre aufgestiegen.
Stadler Rail: Bank of America startet wieder mit UNDERPERFORM bis 26 Fr. Aktie gestern zeitweise 10pc tiefer.
Sunrise: Aktie für Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 37 (38) Fr. Versteigerung neuer Mobilfunkfrequenzen dürfte den Verschuldungsgrad 2027 wohl stärker wachsen lassen als gedacht.
Swisscom: J.P. Morgan ist für UNDERWEIGHT bis 580 (535) Fr. Warnt vor Marktanteilsverlusten in Italien.
Tecan: Julius Bär erhöht auf 205 (160) Fr. mit HOLD. Erachtet die Aktie mittlerweile als überteuert.
Zurich Insurance: Octavian ist für BUY bis 710 (686) Fr. Trägt mit den Anpassungen den neuen Mittelfristzielen Rechnung.