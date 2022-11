Wird das Dividendenwachstum bei der diesjährigen SMI-Gewinneraktie völlig unterschätzt?

In einem mir zugespielten Kommentar der Deutschen Bank gibt der Autor Robert Sanders allerdings Entwarnung. Er hat sich in den letzten Tagen vertieft mit den Preisnachlässen für Produkte aus dem Hause Logitech auseinandergesetzt und hat dabei weder dies- noch jenseits des Atlantiks alarmierende Beobachtungen gemacht. In Europa (rund 20 Prozent des Jahresumsatzes) seien die Preisnachlässe zwar etwas üppiger als in Nordamerika (rund 35 Prozent des Jahresumsatzes) ausgefallen. Das decke sich jedoch mit den Erfahrungswerten der letzten Jahre, wie der Analyst weiter schreibt. Er hält deshalb sowohl an seiner Kaufempfehlung als auch am Kursziel von 60 Franken für die Aktien fest.