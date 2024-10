Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Anfang Oktober

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 7'254 Lonza N 22 354,41 11'897 + 4'029 +51,2 % Nestlé N 700 85,10 5'957 + 0 + 0,0 % Roche GS 44 245,24 11'933 + 1'118 +10,3 % Sandoz N 338 28,15 11'921 + 2'407 +25,3 % Sika N 30 272,25 8'338 + 225 + 2,8 % UBS N 366 25,70 9'537 + 128 + 1,4 % Adecco N 124 29,04 3'610 - 32 - 0,9 % Baloise N 35 132,73 5'955 + 1'376 +30,0 % Cosmo Pharma N 79 54,66 5'959 + 1'630 +37,7 % Helvetia N 65 116,60 10'368 + 1'367 +15,2 % Julius Bär N 117 47,46 5'960 + 403 + 7,2 % Medmix N 351 17,84 3'514 - 2'742 - 43,8 % Oerlikon N 1'830 3,79 8'345 + 1'409 +20,3 % SoftwareOne N 639 16,08 9'537 - 735 - 7,2 % Total 120'085 +14,7 % * Schlusskurse vom 30. September 2024

Neu in die Auswahl schafft es das Schwergewicht Nestlé – wenn vorerst auch nur mit einer Anfangsgewichtung von 5 Prozent. Zugegeben: Mit einer raschen Belebung des Aktienkurses ist beim Nahrungsmittelhersteller aus Vevey wohl nicht zu rechnen.

Dennoch sehe ich gewisse Parallelen zwischen dem momentanen Kurs- und Stimmungstief bei diesen Valoren und jenem bei den Genussscheinen von Roche von Ende April. Genauso wie es damals Herunterstufungen für die Valoren der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel hagelte, hagelt es nun solche für die Aktien von Nestlé.

Die Valoren kosten in etwa wieder soviel wie unmittelbar vor dem Wechsel von Mark Schneider an die Spitze des Nahrungsmittelherstellers. Es ist fast, als hätte es die Ära Schneider mit ihrer Neuausrichtung des Portfolios und ihren milliardenschweren Aktienrückkäufen nie gegeben. Etwas besser präsentiert sich die Kursbilanz nur, wenn man auch noch die Dividenden aufrechnet.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass ausländische Finanzinvestoren auf Nestlé aufmerksam werden. Es ist, als wäre es gestern gewesen, als sich der amerikanische Milliardär Dan Loeb mit seinem Investmentvehikel Third Point bei den Waadtländern einnistete...

Die latente Unzufriedenheit über die Kursentwicklung der letzten Jahre bietet oppositionellen Finanzinvestoren einen geradezu idealen Nährboden, um andere Mitaktionärinnen und Mitaktionäre für ihre Pläne gewinnen zu können. Interesse wecken könnte vor allem das umgerechnet rund 40 Milliarden Franken schwere L'Oréal-Paket.

An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass der französische Kosmetikhersteller in den letzten Jahren deutlich mehr Aktionärswerte als sein Grossaktionär aus der Westschweiz geschaffen hat. Ob eine weitere Beteiligungsreduktion zu Gunsten eines Aktienrückkaufprogramms da auch wirklich Sinn machen würde...?

Wertvolle Anhaltspunkte erhoffe ich mir von den diesjährigen Investorentagen vom 19. und 20. November. An diesem Tag dürfte der neue Nestlé-Chef Laurent Freixe der Öffentlichkeit seine Pläne fürs Unternehmen vorstellen. Die Angst ist übrigens gross, dass der Nahrungsmittelhersteller bei dieser Gelegenheit seine Margenvorgaben kassiert. Deshalb vermutlich auch die Kursschwäche der letzten Tage und Wochen. Kommt es zu einem «Sell the Rumors – Buy the News»?

Zum «Pharma Day 2024» lud während meinen Ferien auch Roche – und zwar nach London. An diesem Tag drehte sich erwartungsgemäss alles um die Forschungs- und Entwicklungspipeline des Pharma-Urgesteins aus Basel.

Die Schlüsselbotschaft von Firmenchef Thomas Schinecker und seinen Geschäftsleitungskollegen: Es tut sich was am Rheinknie. Die Produktivität in der Forschung und Entwicklung soll gesteigert werden. Da frage ich mich doch: Weshalb nicht gleich so?

Wie der für die Bank of America tätige Pharmaanalyst Sachin Jain schreibt, verfügen nicht weniger als sieben Wirkstoffe über ein jährliches Umsatzpotenzial von mehr als drei Milliarden Dollar. Nach mehreren Übergangsjahren in Folge rechnet der Experte auf Jahre hinaus mit einem positiven Umsatz- und Gewinnwachstum. Er fühlt sich daher in seiner Kaufempfehlung sowie im Kursziel von 340 Franken bestätigt.

Dennoch erwies sich der «Pharma Day 2024» nicht als der erhoffte Kurstreiber für die Roche-Valoren. Vermutlich reagierte die Börse auch deshalb unterkühlt auf die Neuigkeiten, weil in der Forschung und Entwicklung noch immer viel Arbeit auf Schinecker und seine Geschäftsleitungskollegen wartet.

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524- 14.03.2024 Roche GS Kauf 1 233,50 Franken 234- 25.03.2024 Oerlikon N Kauf 72 3,96 Franken 286- 28.03.2024 Sika N Kauf 1 264,70 Franken 265- 15.04.2024 Julius Bär N Kauf 4 49,65 Franken 184- 22.04.2024 SoftwareOne N Kauf 11 16,30 Franken 183- 26.04.2024 Medmix N Kauf 6 15,26 Franken 90- 30.04.2024 Baloise N Kauf 1 138,90 Franken 194- 30.04.2024 UBS N Kauf 5 24,52 Franken 132- 03.05.2024 Sandoz N Kauf 4 30,60 Franken 107- 28.05.2024 Helvetia N Kauf 2 122,90 Franken 283- 01.07.2024 Lonza N Verkauf 6 489,03 Franken 2'690+ 01.07.2024 Sika N Kauf 2 255,91 Franken 614- 01.07.2024 Helvetia N Kauf 5 123,09 Franken 578- 01.07.2024 Sandoz N Verkauf 1 32,50 Franken 36- 01.07.2024 Baloise N Verkauf 3 158,52 Franken 396+ 01.07.2024 Cosmo N Verkauf 12 70,53 Franken 832+ 01.07.2024 Julius Bär N Verkauf 4 51,23 Franken 220+ 01.07.2024 Oerlikon N Verkauf 372 4,89 Franken 182+ 01.07.2024 Roche GS Kauf 10 249,91 Franken 2'299- 01.07.2024 UBS N Kauf 1 26,98 Franken 22- 01.07.2024 Medmix N Kauf 69 13,75 Franken 945- 01.07.2024 SoftwareOne N Kauf 23 16,97 Franken 389- 09.07.2024 Adecco N Kauf 121 29,05 Franken 3'501- 10.07.2024 Cosmo N Kauf 2 69,00 Franken 110- 30.09.2024 Sika N Verkauf 12 279,81 Franken 3'470+ 30.09.2024 Sandoz N Verkauf 30 35,27 Franken 1'044+ 30.09.2024 Oerlikon N Verkauf 67 4,56 Franken 306+ 30.09.2024 Roche GS Verkauf 7 270,60 Franken 1'867+ 30.09.2024 Lonza N Verkauf 2 535,89 Franken 911+ 30.09.2024 Helvetia N Verkauf 12 146,19 Franken 1'754+ 30.09.2024 Baloise N Verkauf 3 172,60 Franken 552+ 30.09.2024 Cosmo N Verkauf 5 75,24 Franken 384+ 30.09.2024 UBS N Kauf 34 26,05 Franken 891- 30.09.2024 SoftwareOne N Kauf 99 14,93 Franken 1'483- 30.09.2024 Julius Bär N Kauf 9 50,90 Franken 443- 30.09.2024 Adecco N Kauf 4 28,78 Franken 109- 30.09.2024 Nestlé N Kauf 70 85,10 Franken 5'957-



