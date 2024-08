Im Lauf des Julis zogen die Kurse an den Börsen noch einmal kräftig an. Am Schweizer Aktienmarkt schrammte der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) nur knapp an der bisherigen Bestmarke vom Januar 2022 bei etwas mehr als 16'600 Punkten vorbei. Der Swiss Market Index mit Dividenden-Korrektur (SMIC) schrieb sogar neue Rekorde – was in den hiesigen Finanzmedien allerdings kaum auf Resonanz stiess.