Aktienmärkte: Eine gefährliche «Casino-Mentalität» greift um sich

Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Juni

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 8'204 Lonza N 29 354,41 14'418 + 3'998 +38,4 % Roche GS 42 244,21 10'429 + 221 + 2,2 % Sandoz N 369 28,15 11'997 + 1'617 +15,6 % Sika N 40 273,24 10'237 - 638 - 5,9 % UBS N 331 25,66 8'758 + 262 + 3,1 % Baloise N 40 132,73 6'360 + 1'024 +19,2 % Cosmo Pharma N 95 54,38 6'624 + 1'486 +28,9 % Helvetia N 73 116,18 8'809 + 386 + 4,6 % Julius Bär N 113 47,18 5'658 + 340 + 6,4 % Medmix N 282 18,83 3'830 - 1'481 - 27,9 % Oerlikon N 2'270 3,79 11'003 + 2'397 +27,9 % SoftwareOne N 517 16,26 8'731 + 330 + 3,9 % Total 115'058 +10,7 % * Schlusskurse vom 28. Juni 2024

Bei meinen Schweizer Aktienfavoriten für 2024 bleibt vorerst dennoch alles beim Alten. Gestern Montag führte unser Partner Leonteq beim Tracking-Zertifikat ein sogenanntes Rebalancing auf die ursprüngliche Titelgewichtung durch. Auch an der taktischen Liquiditätsquote von 8 Prozent ändert sich dadurch nichts.

Über sämtliche Aktien hinweg und trotz der hohen taktischen Liquidität konnten meine Favoriten seit Ende Dezember um 10,7 Prozent zulegen. Dem steht ein um 9,7 Prozent höherer Swiss Performance Index (SPI) gegenüber.

Dass die Aktienfavoriten im Juni sowohl absolut als auch relativ betrachtet verloren haben, ist den beiden Überfliegern Lonza und Cosmo geschuldet. Diese Valoren litten in den vergangenen Wochen unter Gewinnmitnahmen. Beide notieren im bisherigen Jahresverlauf aber noch immer klar im Plus.

Schlusslicht ist und bleibt die ehemalige Sulzer-Tochter Medmix. In den letzten Tagen fiel der Aktienkurs sogar auf den tiefsten Stand seit der Abspaltung vom Pumpenhersteller aus Winterthur. Der neue Firmenchef René Willi ist nun seit gut vier Wochen am Ruder. Es riecht förmlich danach, als ob das Unternehmen unter seinem neuen Firmenchef die Mittelfristziele kürzen könnte. Noch immer scheint der Lagerabbau entlang der Vertriebskanäle nicht ganz ausgestanden zu sein. Das Ganze verkommt langsam aber sicher zur Geduldsprobe. Alleine schon die attraktiv hohe Dividendenrendite entschädigt jedoch fürs Warten.

Eine Enttäuschung bleiben die Aktien von Sika. Die anfängliche Euphorie rund um die milliardenschwere Übernahme des früheren BASF-Bauchemiegeschäfts ist schon eine ganze Weile wieder verflogen. Doch selbst der grosse Zuspruch seitens der Banken und ihrer Analysten reicht nicht aus, um die Valoren aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken.

Ich kommentierte die Grossübernahme einst mit folgenden Worten:

Verkäufer ist die amerikanische Lone Pine. Keine zwei Jahre ist es her, dass der gewiefte Finanzinvestor den Deutschen denselben Geschäftszweig für umgerechnet 3,4 Milliarden Franken abluchste. Ein ziemlich lohnendes Geschäft für die Amerikaner. Mit rund 15 Prozent liegt die operative Marge (EBITDA) des einstigen Bauchemiegeschäfts von BASF zwar unter den 19 Prozent von Sika. Allerdings hat der zwischenzeitliche Besitzer die Zügel schon kräftig angezogen. Ausserdem sind Finanzinvestoren von Schlag von Lone Pine bekannt dafür, keine Geschenke zu machen.

...und weiter...

Reagierte die Börse bei Sika einst ziemlich unterkühlt auf den milliardenschweren Parex-Kauf, so zündeten die jetzigen Übernahmepläne vor wenigen Wochen ein ziemliches Kursfeuerwerk – wobei ausländische Leerverkäufer mit ihren Eindeckungstransaktionen letztendlich das ihre dazu beitrugen. Mal schauen, ob der erst im Mai angetretene Firmenchef Thomas Hasler in den nächsten Monaten nach ähnlichem Muster von sich reden macht. Mit reichlich billigem Geld finanziert, rechnet sich momentan gar manche Grossübernahme.

Irgendwie scheint mir Sika die Übernahme des früheren BASF-Bauchemiegeschäfts bis heute nicht richtig verdaut zu haben und mit sich selbst beschäftig zu sein. Wäre man doch bloss beim ursprünglichen Erfolgsmodell der kleinen und dadurch leichter verdaulichen Übernahmen geblieben.

Seit dem geglückten Putsch der Grossaktionäre ist es ruhig um SoftwareOne geworden. Seit dem Zwischenbericht des Anbieters von Cloud-Lösungen von Mitte Mai wissen wir, dass nach der Auswechslung des Verwaltungsrats gleich mehrere Interessenten am Hauptsitz in Stans angeklopft haben. Das neu bestückte Gremium um die Gründeraktionäre hat deshalb einen Transaktionsausschuss ins Leben gerufen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass diesbezüglich noch vor der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses von Mitte August Neuigkeiten anstehen könnten. Auch bei SoftwareOne dürfte sich etwas Geduld ausbezahlt machen.

Kommen wir an dieser Stelle noch kurz auf Roche zu sprechen. Still und leise haben sich die Genussscheine in den letzten Wochen von ihren Mehrjahrestiefstkursen nach oben gelöst und dabei den in den letzten zwei Jahren entstandenen Abwärtstrend verlassen.

Phantasie geht momentan eher vom Diagnostikgeschäft und weniger vom Pharmageschäft aus. So haben die Basler gleich mehrere Pfeile im Köcher, um die Diagnostik im Gesundheitswesen quasi zu revolutionieren. Immer in der Hoffnung, dass wenigstens einer dieser Pfeile ins Schwarze trifft.

Doch auch das Pharmageschäft könnte für Überraschungen gut sein, sind die Erwartungen an Roche in diesem Geschäftszweig doch noch immer ziemlich gedrückt.

In Sachen künftige Strategie will Firmenchef Thomas Schinecker die Katze ja bekanntlich erst anlässlich des Investorentags von Ende September aus dem Sack lassen. Bis dahin fliesst noch viel Wasser den Rhein hinunter. Zu viel, wie ich finde. Ohne gleich in blinden Aktionismus zu verfallen, könnten die Basler beispielsweise ja schon mal die völlig angestaubte Kapitalstruktur überdenken.

Noch immer ist der Arbeitgeber Schineckers an der Börse für weniger als den Nettobarwert der sich bereits auf dem Markt befindlichen Produkte zu haben. Unter gewöhnlichen Umständen würde das ausländische Finanzinvestoren auf den Plan rufen. Doch die Besitzverhältnisse wissen dies einmal mehr zu verhindern. Die Hoffnung stirbt zuletzt...

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524- 14.03.2024 Roche GS Kauf 1 233,50 Franken 234- 25.03.2024 Oerlikon N Kauf 72 3,96 Franken 286- 28.03.2024 Sika N Kauf 1 264,70 Franken 265- 15.04.2024 Julius Bär N Kauf 4 49,65 Franken 184- 22.04.2024 SoftwareOne N Kauf 11 16,30 Franken 183- 26.04.2024 Medmix N Kauf 6 15,26 Franken 90- 30.04.2024 Baloise N Kauf 1 138,90 Franken 194- 30.04.2024 UBS N Kauf 5 24,52 Franken 132- 03.05.2024 Sandoz N Kauf 4 30,60 Franken 107- 28.05.2024 Helvetia N Kauf 2 122,90 Franken 283-



