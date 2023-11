Am breit gefassten Swiss Performance Index (SPI) gemessen, lag man mit dieser Regel in den vergangenen 25 Jahren in den allermeisten Fällen goldrichtig. Nur in den Jahren 1998, 2000, 2007, 2011 und 2018 kam alles anders, wobei zwei davon aus der Reihe fallen. So war etwa die Entwicklung des SPI im Januar 1998 bloss um 0,1 Prozent rückläufig. Mit einem Plus von gut 15 Prozent erwies sich 1998 dann aber doch als ein sehr gutes Börsenjahr. Nicht so 2007, als das Börsenbarometer in den ersten Januar-Tagen um 1,1 Prozent zulegen konnte, sich der Jahresverlust mit einem Minus von 0,1 Prozent letztendlich jedoch in einem ziemlich überblickbaren Rahmen bewegte. Man könnte also durchaus behaupten, dass die beiden Jahre nicht wirklich repräsentativ sind.

Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Oktober Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 5'057 Holcim N 151 48,29 8'479 + 1'177 +16,1 % Lonza N 19 429,40 6'083 - 2'162 - 26,2 % Novartis N 118 84,42 9'993 + 15 + 0,2 % Partners Group N 11 841,60 10'429 + 1'256 +13,7 % Roche GS 42 291,89 9'915 - 2'457 - 19,9 % Sika N 48 225,61 10'303 - 414 - 3,9 % UBS N 168 18,38 3'559 + 477 +15,5 % Zurich Insurance N 14 445,91 6'158 - 219 - 3,4 % Comet N 23 228,86 4'096 - 1'167 - 22,2 % Helvetia N 67 108,74 8'148 + 874 +12,0 % Medmix N 214 16,87 4'034 + 426 +11,8 % Oerlikon N 1'816 5,92 6'560 - 4'188 - 39,0 % Total 92'814 - 7,4 % * Schlusskurse vom 31. Oktober 2023

Kommen wir an dieser Stelle zu einem unerfreulichen Thema: Die Börsenverluste vom Oktober hinterliessen bei meinen Schweizer Aktienfavoriten für 2023 tiefe Spuren. Gegenüber Ende Dezember letzten Jahres errechnet sich mittlerweile ein sattes Minus von 7,4 Prozent. Der breit gefasste SPI hat in dieser Zeit gerade einmal 2 Prozent eingebüsst.

Ziemlich viel Performance kosteten mich neben dem Schwergewicht Roche auch die Aktien von Oerlikon sowie der kürzliche Neuzugang Lonza. Nachstehend möchte ich deshalb noch auf diese drei Titelpositionen eingehen:



Roche (Gewichtung gut 10 Prozent)

Die Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel kommt irgendwie nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Selbst vermeintlich gute Nachrichten verlieren bei näherem Hinsehen ihren Glanz. Ich denke da etwa an die milliardenschwere Übernahme von Telavant, welche ich wie folgt kommentierte:

Firmenchef Thomas Schinecker lässt sich den Vorstoss in dieses neue Therapiegebiet [Darmerkrankungen] einiges kosten, beziffern Analysten den Spitzenumsatz von RV-3101 für die USA und Japan um die Zulassungswahrscheinlichkeit bereinigt doch auf 2,3 Milliarden Dollar jährlich. Die Vertriebsrechte für die übrigen Weltregionen verbleiben bei Pfizer, einem der bisherigen Mitaktionäre.

...und...

Nachdem in den amerikanischen Wirtschaftsmedien schon im Juli von einem angeblichen Interesse der Basler an Telavant nachzulesen war, kommt die Übernahme eigentlich nicht überraschend. Die eigentliche Überraschung ist deshalb vor allem der hohe Kaufpreis. Einige Analysten sehen in RV-3101 denn auch eine ziemlich gewagte Wette des Roche-Chefs. Ich persönlich gehe sogar noch einen Schritt weiter und beurteile den Firmenkauf vor dem Hintergrund der Kursverluste der letzten zwei Jahre gar als so etwas wie eine Verzweiflungstat.

Ein weiterer Rückschlag in der Forschung und Entwicklung – diesmal bei der teuer erkauften Gen-Therapie Elevidys – liess den Kurs der Genussscheine in den letzten Tagen in die Nähe von 230 Franken fallen. Das entspricht dem tiefsten Stand seit Ende 2018.

Eigentlich war ich stets der Meinung, dass Unternehmen mit einem starken Ankeraktionär längerfristig erfolgreicher sind. Im Fall von Roche bin ich mir da jedoch nicht mehr ganz so sicher. Mir scheint, als ob die Dominanz der Gründerfamilien im Grossaktionariat längst überfällige und dringend notwendige Veränderungen verhindern würde.



Lonza (Gewichtung knapp 7 Prozent)

Der Pharmazulieferer nutzte den diesjährigen Investorentag, um die Erwartungen an das kommende Jahr zu dämpfen. Nicht zuletzt auch aufgrund des wegbrechenden Geschäfts mit Covid-Impfstoffen der amerikanischen Moderna könnte 2024 zu einem Übergangsjahr für die Basler werden. Die Börse reagierte daraufhin ungehalten und strafte die Aktien mit zweistelligen Kursverlusten ab. Verwaltungsratspräsident und Übergangschef Albert Baehny – er führte durch den Investorentag – zeigte sich kürzlich überrascht ob dieser harschen Reaktion. Er dürfte damit wohl ziemlich alleine sein.

Ich frage mich, ob das Aus für die Zusammenarbeit mit Moderna nicht noch einen schmerzhaften Abschreiber nach sich zieht. Denn schliesslich wurde einst ziemlich viel Geld in die Impfstoffproduktion investiert. Abgesehen davon bleiben die längerfristigen Aussichten gut. Will man den neuen Mittelfristzielen Lonzas Glauben schenken, dann stehen uns noch viele Jahre mit zweistelligen Wachstumsraten sowie kontinuierlichen Margenverbesserungen bevor. Mich überrascht daher nicht, dass bisher nur gerade die Deutsche Bank die Reissleine gezogen und die Aktien des Pharmazulieferers heruntergestuft hat.



Oerlikon (Gewichtung gut 7 Prozent)

Rückblickend habe ich die Widerstandsfähigkeit des Gewinnprofils von Oerlikon womöglich überschätzt. Trotz einer vergleichsweise soliden ersten Jahreshälfte sah sich der Oberflächenbehandlungsspezialist Anfang August gezwungen, seine diesjährigen Finanzziele nach unten anzupassen. Es ist, als hätte sich das schwierige dritte Quartal damals schon abgezeichnet. Seit heute Donnerstag haben wir diesbezüglich nun bittere Gewissheit. Beim Umsatz und Auftragseingang werden die Analystenschätzungen klar verfehlt. Ermutigend ist wiederum, dass die diesjährigen Wachstums- und Margenvorgaben dieselben bleiben. Folglich verspricht das Schlussquartal Besserung.

Dass erst kürzlich am Hauptsitz der übernommenen Reissverschlussherstellerin Riri für Teile der Belegschaft Kurzarbeit eingeführt werden musste, ist gelinde gesagt eine Schmach für Oerlikon-Chef Roland Fischer. Kein Jahr ist es her, dass man dieses Unternehmen aus der Luxusgüterindustrie für teures Geld übernahm,

Dennoch scheint mir nach dem Kurszerfall der letzten zehn Monate Vieles bereits eingepreist. Auf die Analystenschätzungen für das kommende Jahr abgestützt errechnet sich momentan ein vergleichsweise tiefes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11. Ob die Dividendenrendite von 9,8 Prozent nachhaltig ist, wage ich zu bezweifeln. Doch selbst nach einer drastischen Kürzung wäre die Dividende noch immer attraktiv hoch.

Transaktionen Aktienfavoriten 2023 Datum Titel Anzahl Kurs Total 29.12.2022 Credit Suisse N Kauf 1'825 2,74 Franken 5'000- 29.12.2022 Holcim N Kauf 146 47,88 Franken 6'967- 29.12.2022 Logitech N Kauf 140 57,00 Franken 8'003- 29.12.2022 Helvetia N Kauf 65 108,10 Franken 6'999- 29.12.2022 Oerlikon N Kauf 1'664 6,01 Franken 10'000- 29.12.2022 Medmix N Kauf 298 16,80 Franken 5'000- 29.12.2022 Zurich Insurance N Kauf 18 446,18 Franken 7'987- 29.12.2022 Sika N Kauf 45 223,75 Franken 10'002- 29.12.2022 Roche GS Kauf 68 292,68 Franken 19'990- 29.12.2022 Novartis N Kauf 178 84,43 Franken 15'003- 09.03.2023 Novartis N Kauf 5 75,71 Franken 379- 16.03.2023 Roche GS Kauf 2 260,00 Franken 520- 21.03.2023 Credit Suisse N Verkauf 1'825 0,86 Franken 1'569+ 21.03.2023 UBS N Kauf 84 18,64 Franken 1'566- 21.03.2023 Oerlikon N Kauf 76 5,36 Franken 408- 30.03.2023 Sika N Kauf 1 253,50 Franken 254- 12.04.2023 UBS N Kauf 2 18,80 Franken 38- 12.04.2023 Zurich Insurance N Kauf 1 438,00 Franken 438- 03.05.2023 Helvetia N Kauf 2 125,70 Franken 251- 03.05.2023 Medmix N Kauf 5 21,15 Franken 100- 09.05.2023 Holcim N Kauf 6 57,86 Franken 365- 30.06.2023 Novartis N Verkauf 14 90,00 Franken 1'269+ 30.06.2023 Medmix N Verkauf 88 23,65 Franken 2'091+ 30.06.2023 Partners Group N Kauf 12 841,60 Franken 10'099- 30.06.2023 Zurich Insurance N Verkauf 4 424,90 Franken 1'785+ 30.06.2023 UBS N Kauf 82 18,10 Franken 1'484- 30.06.2023 Sika N Kauf 2 255,70 Franken 614- 30.06.2023 Oerlikon N Kauf 76 4,46 Franken 339- 30.06.2023 Logitech N Verkauf 140 53,24 Franken 7'475+ 02.08.2023 Comet N Kauf 23 228,86 Franken 5'264- 02.08.2023 Roche GS Verkauf 8 269,80 Franken 2'104+ 02.08.2023 Novartis N Verkauf 23 90,76 Franken 2'106+ 02.08.2023 Partners Group N Verkauf 1 958,60 Franken 959+ 19.09.2023 Roche GS Verkauf 20 257,85 Franken 5'183+ 19.09.2023 Novartis N Verkauf 33 91,73 Franken 3'064+ 19.09.2023 Lonza N Kauf 19 429,40 Franken 8'244-



