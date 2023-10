Was war das bloss für eine Woche. Schon am Montag bot sich den hiesigen Marktakteuren im Laufe des Nachmittags ein erster kleiner Vorgeschmack auf das, was sie in den darauffolgenden Tagen noch erwarten sollte. So fiel der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) bei etwas weniger als 13'452 Punkten mal eben schnell auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die Baissiers hatten das Geschehen fest im Griff und erstickten jegliche Erholungsversuche im Keim.