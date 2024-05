Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende März

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 8'228 Lonza N 29 353,24 14'904 + 4'589 +44,5 % Roche GS 42 244,21 9'221 - 987 - 9,7 % Sandoz N 365 28,13 11'376 + 1'103 +10,7 % Sika N 40 273,24 10'479 - 395 - 3,6 % UBS N 331 25,68 8'036 - 460 - 5,4 % Baloise N 40 132,51 5'580 + 244 + 4,6 % Cosmo Pharma N 95 54,38 6'832 + 1'694 +33,0 % Helvetia N 70 115,96 8'445 + 305 + 3,8 % Julius Bär N 113 47,10 5'591 + 273 + 5,2 % Medmix N 282 18,91 4'258 - 1'053 - 19,8 % Oerlikon N 2'270 3,79 9'060 + 545 + 5,3 % SoftwareOne N 517 16,26 8'090 - 310 - 3,7 % Total 110'100 + 5,9 % * Schlusskurse vom 30. April 2024

An der Börse fielen die kürzlich veröffentlichten Quartalsumsatzzahlen denn auch durch. Einmal mehr schrammte die Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel an den Analystenschätzungen vorbei. Egal ob das MS-Mittel Ocrevus, das Krebsmedikament Tecentriq oder die Gen-Therapie Evrysdi – die wichtigsten Wirkstoffe verkauften sich von Januar bis März schleppender als gedacht. Einziger Lichtblick war und ist Vabysmo. Wie schon im Schlussquartal letzten Jahres fand das Augenmittel auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres reissenden Absatz und übertraf selbst die kühnsten Umsatzschätzungen. Umso enttäuschender ist, dass nicht auch der Gruppenumsatz überzeugen konnte.

Eine veritable Krise bei der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel herbeizuschreiben, wie es die Basler Zeitung (BaZ) schon vor Monaten tat, scheint mir dennoch übertrieben. Die Folgen des starken Frankens und das Wegbrechen der zuvor üppigen Pandemieumsätze ausgeklammert, schlug sich man sich am Rheinknie gar nicht mal so schlecht. Von wegen Krise.

Ob externes Wachstum das Allerweltsheilmittel gegen die schwindende Innovationskraft ist, wage ich dennoch zu bezweifeln. Gerade der milliardenschweren Übernahme von Carmot Therapeutics stehe ich ziemlich kritisch gegenüber. Ich kommentierte diesen Schritt mit folgenden Worten:

Der Vorstoss ins Geschäft mit Wirkstoffen gegen Diabetes und Fettleibigkeit mittels der Übernahme von Carmot Therapeutics trifft nach den überwältigenden kommerziellen Erfolgen von Novo Nordisk mit dem Diabetes-Mittel Wegovy bei der Behandlung von Fettleibigkeit zwar den Nerv der Zeit. Dementsprechend positiv fiel die Erstreaktion der Börse aus. [Allerdings] wirft die bis zu 3,1 Milliarden Dollar teure Übernahme Fragen auf. Einerseits geht mit CT-388 der wichtigste Wirkstoff von Carmot erst aus der Studienphase 1 in die Studienphase 2 über. Und selbst im Erfolgsfall kommt das Medikament wohl nicht vor 2027 auf den Markt – bis dahin dürften Rivalen wie Novo Nordisk und Eli Lilly ihre Marktführerschaft bereits zementiert haben. Andererseits war Roche erst 2018 aus dem Geschäft mit eben diesen Wirkstoffen ausgestiegen. Käuferin war damals – wie könnte es anders sein – ausgerechnet die amerikanische Eli Lilly.

...und weiter...

Umso mehr sei die Frage erlaubt, ob Roche-Chef Thomas Schinecker mit dem milliardenschweren Firmenkauf nicht einfach nur dem kurzfristigen Druck aus dem Aktionariat nachgegeben und sich zu so etwas wie einer Verzweiflungstat hat hinreissen lassen. Erst die kommenden Jahre werden es zeigen.

In Sachen künftige Strategie will Roche-Chef Thomas Schinecker will die Katze bekanntlich erst anlässlich des Investorentags von Ende September aus dem Sack lassen. Bis dahin fliesst noch viel Wasser den Rhein hinunter. Zu viel, wie ich finde. Ohne gleich in blinden Aktionismus zu verfallen, könnten die Basler beispielsweise mal die völlig in die Jahre gekommene Kapitalstruktur überdenken. Schliesslich sind die Genussscheine mit einem Minus von gut 12 Prozent seit Januar auch in diesem Jahr wieder unter den SMI-Schlusslichtern zu finden. Das kann und darf nicht zum Dauerzustand werden.

Was bleibt ist die Erkenntnis, dass Roche an der Börse mittlerweile für weniger als den Nettobarwert der sich bereits auf dem Markt befindlichen Produkte zu haben ist. Das zumindest zeigen Berechnungen aus dem Hause Bernstein Société Générale. Unter gewöhnlichen Umständen würde das ausländische Finanzinvestoren auf den Plan rufen. Doch die Besitzverhältnisse wissen dies zu verhindern. Mit anderen Worten: Es ist wohl viel Geduld gefragt, bis diese Bewertungsanomalie wieder verschwindet.

Am Rheinknie sollte man sich ein Beispiel an Baloise nehmen. Seit vorderem Freitag ist die oft kritisierte Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung Geschichte. Mit etwas mehr als 78 Prozent der anwesenden Stimmen kippten die Aktionärinnen und Aktionäre diese angestaubte Klausel aus den Statuten. Völlig zu Recht, wie ich finde, passt sie doch nicht mehr zur heutigen Vorstellung von guten Grundsätzen in der Unternehmensführung. Die Aktionärsdemokratie hat gesiegt: Eine Aktie – eine Stimme, heisst es künftig auch in Basel.

Wie Verwaltungsratspräsident Thomas von Planta nach der Abstimmung gegenüber den Anwesenden meinte, sei die Abschaffung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung aus seiner Sicht weder ein Sieg, noch eine Niederlage. Mit dieser Aussage macht er es sich etwas gar einfach, stemmte sich die Versicherungsgruppe doch mit aller Kraft gegen den Vorstoss der Initiantin zCapital.

Mit der Klausel verschwindet ein Relikt aus vergangenen Tagen – und mit ihm ein schützendes Bollwerk, mit welchem unfreundliche Übernahmeversuche oder ungemütliche Aktionäre ferngehalten werden sollen. Und genau aus diesem Grund geraten die Aktien der Baloise nun ins Zentrum von Börsenspekulationen. Die Versicherungsgruppe könnte das Interesse grosser Rivalen auf sich ziehen, heisst es etwa. Oder auch: Finanzinvestoren könnten sich einnisten und einen Verkauf des Unternehmens ins Ausland erzwingen.

Beides erscheint mir denkbar. In der Vergangenheit mussten neben italienischen (Generali) nämlich auch schon deutsche Versicherungsgiganten (Allianz) spekulationshalber als potenzielle Käufer herhalten. Und auch dem schwedischen Finanzinvestor und UBS-Grossaktionär Cevian Capital wurde einst nachgesagt, sich einkaufen zu wollen. Doch die Braut aus Basel – sie zierte sich stets. Nun findet sie sich in einer für sie völlig neuen Rolle wieder: Der des Freiwilds. Dass es der Baloise in den letzten Jahren nicht gelungen ist, den Aktienkurs dauerhaft zu steigern, könnte sich spätestens jetzt rächen.

Kommen wir an dieser Stelle auf Sandoz zu sprechen. Vor vier Wochen zeigte ich mich etwas ratlos, was die Kursflaute bei den Aktien der ehemaligen Novartis-Tochter anbetrifft. Mittlerweile hat sich der Knoten beim Generikahersteller aber endlich gelöst. Eine Kaufempfehlung durch die UBS hauchte den Valoren neues Leben ein und sorgte in der Spitze für Kurse von bis zu 31,70 Franken. Am Freitag wurden die Valoren erstmals ex Dividende gehandelt.

Spekulationen, wonach eine amerikanische Grossbank als aggressive Verkäuferin am Markt in Erscheinung getreten sei, woraufhin bei Kursen knapp unter 30 Franken in der Folge Stop-Loss-Aufträge ausgelöst worden seien, sind genauso schnell verstummt, wie sie laut geworden waren.

Neugierig wie ich bin, habe ich mich mal ein bisschen umgehört. Bei der ominösen Verkäuferin soll es sich um die Citigroup gehandelt haben. Angeblich warnte der für die Grossbank tätige Analyst Vineet Agrawal vor einem drohenden Preiskampf bei den Nachahmerpräparaten für das Arthritismittel Humira. Sandoz buhlt mit dem eigenen Nachahmerpräparat Hyrimoz um Marktanteile.

Eine weitere Erklärung für die Kursschwäche vom Freitag könnte sein, dass der amerikanische Krankenversicherer Cigna künftig auf die Humira-Versionen von Boehringer Ingelheim, Teva und Alvotech setzt und jene von Sandoz aussen vorlässt.

Morgen Dienstag veröffentlicht die ehemalige Novartis-Tochter ihre Quartalsumsatzzahlen. Analysten gehen durchschnittlich von einem Umsatzplus von gut sechs Prozent auf 2,53 Milliarden Dollar aus. Das Geschäft mit Biosimilars dürfte 608 Millionen Dollar und damit 17 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode zum Gruppenumsatz beisteuern.

Dass der Hersteller von Nachahmerpräparaten an seinen erst im März kommunizierten Jahreszielen festhält, gilt als sehr wahrscheinlich. Selber traue ich dem Unternehmen ein solides erstes Quartal zu und schliesse nicht aus, dass die Finanzziele sogar leicht erhöht werden.

Ich nehme vorerst deshalb keine Anpassungen bei meinen Schweizer Aktienfavoriten für 2024 vor.

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524- 14.03.2024 Roche GS Kauf 1 233,50 Franken 234- 25.03.2024 Oerlikon N Kauf 72 3,96 Franken 286- 28.03.2024 Sika N Kauf 1 264,70 Franken 265- 15.04.2024 Julius Bär N Kauf 4 49,65 Franken 184- 22.04.2024 SoftwareOne N Kauf 11 16,30 Franken 183- 26.04.2024 Medmix N Kauf 6 15,26 Franken 90- 30.04.2024 Baloise N Kauf 1 138,90 Franken 194- 30.04.2024 UBS N Kauf 5 24,52 Franken 132-



Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.