Trotz Rekordjagd: Schweizer Börsengeschehen so launisch wie noch nie

Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 30. Juni

Titel Anzahl Stand Ende 2025 Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 6'882 Amrize N 294 43,57 42,82 12'589 - 1,7 Prozent Lonza N 30 537,80 545,80 16'374 + 1,5 Prozent Nestlé N 199 78,74 83,08 16'533 + 5,5 Prozent Partners Group N 15 982,40 662,20 9'933 - 32,6 Prozent Sandoz N 206 57,84 73,13 15'063 +26,4 Prozent SGS N 153 90,86 93,72 14'339 + 3,1 Prozent Sika N 58 162,60 166,75 9'672 + 2,6 Prozent Belimo N 10 781,00 910,00 9'100 +16,5 Prozent Dätwyler I 45 163,00 154,60 6'957 - 5,2 Prozent Julius Bär N 112 62,40 69,80 7'818 +11,9 Prozent R&S Group N 313 15,82 27,26 8'532 +72,3 Prozent Skan N 150 52,80 55,30 8'295 + 4,7 Prozent Total 142'087 + 6,9 Prozent

* Schlusskurse vom 30. Juni 2026

Nach einem längeren Durchhänger feierten die Aktien von Sandoz in den vergangenen Tagen neue Kursrekorde. Seit Montag wissen wir, dass der Hersteller von Nachahmermedikamenten bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsantrag für eine eigene Version von Tirzepatide eingereicht hat und dass die FDA diesen Antrag entgegengenommen hat. Tirzepatide ist der Wirkstoff hinter den Verkaufsschlagern Mounjaro/Zepbound der amerikanischen Eli Lilly.

Analystenschätzungen zufolge wird Eli Lilly ab 2029 mit Mounjaro/Zepbound weltweit mehr als 47 Milliarden Dollar jährlich umsetzen. Da überrascht es mich nicht, wenn Sandoz und andere Generikahersteller ebenfalls ein Stück des Kuchens abhaben wollen.

Noch will man sich nicht auf mögliche Umsätze mit dieser Wirkstoffklasse behaften lassen. Wertvolle Erkenntnisse verspreche ich mir diesbezüglich von den beiden Investorenseminaren vom 8. September sowie vom 9. und 10. November.

Als die Sandoz-Aktien Ende Februar auf über 72 Franken vorstiessen, mahnte ich an, dass die Valoren kurzfristig wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen seien. Die darauffolgende Korrekturphase dürfte mit den neuen Rekorden der letzten Tage nun ausgestanden sein.

Zwei Schritte vor – und zwei wieder zurück. Passender liessen sich die letzten Monate für die Aktionärinnen und Aktionäre von Amrize kaum umschreiben. Die Abspaltung vom einstigen Mutterhaus Holcim bleibt den Erwartungen weiterhin vieles schuldig.

In den letzten Tagen machte der Aktienkurs wilde Bocksprünge. Mit Blick auf die Veröffentlichung des Zahlenkranzes für das zweite Quartal ist schon heute eine gewisse Grundnervosität zu verspüren. Das überrascht insofern, als der Baumaterialhersteller die Katze erst Anfang August aus dem Sack lässt.

Öl ins lodernde Spekulationsfeuer goss am Montag die UBS. In einem Branchenpapier brachten Analyst Julian Radlinger und seine Mitautoren nämlich die Möglichkeit einer Reduktion der diesjährigen Finanzziele ins Spiel. Er stuft die Aktien wie bis anhin nur mit «Neutral» und einem Zwölf-Monats-Kursziel von 57 Dollar ein.

Schon seit der Veröffentlichung der Erstquartalszahlen im April hegen einige Analysten Zweifel an der Erreichbarkeit dieser Finanzziele. Firmenchef Jan Jenisch versuchte diese Zweifel anlässlich der Telefonkonferenz zu zerstreuen – mit mässigem Erfolg.

Ich schrieb damals wie folgt:

Mich überrascht die harsche Reaktion der Börse, gilt das erste Quartal bei Amrize doch auch saisonal betrachtet als das Schwächste des ganzen Jahres. Aufgrund der kalten Witterung werden weniger als zehn Prozent des operativen Jahresgewinns zwischen Anfang Januar und Ende März erzielt. Dass der Baumaterialhersteller an seinen bisherigen Jahreszielen festhält, überrascht mich vor diesem Hintergrund nicht.

...und weiter...

Die Angst, dass sich die bestätigten Jahresziele als zu ambitioniert erweisen könnten, halte ich auch deshalb für fehl am Platz, weil Amrize erst vor wenigen Wochen Preiserhöhungen durchgesetzt und Treibstoffzuschläge erhoben hat. Diese dürften sich dann ab dem laufenden zweiten Quartal bemerkbar machen.

Nun bin ich gespannt, ob sich diese Hoffnungen Anfang August als voreilig erweisen werden. Denn wie aus Übersee verlautet, war das zweite Quartal nicht eben ein Einfaches für die dortige Bauindustrie. Im Wissen allerdings, dass Firmenchef Jenisch mittlerweile auf Amrize-Aktien mit einem Marktwert von mehr als 100 Millionen Franken sitzt, und davon auszugehen ist, dass auch er an höheren Kursen interessiert ist, bleibe ich entspannt.

Es ist die erste wirklich bedeutsame Erfolgsmeldung, die Lonza-Chef Wolfgang Wienand da seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 zu verkünden hat: Der Pharmazulieferer aus Basel erweitert die strategische Partnerschaft mit einem biopharmazeutischen Unternehmen aus Übersee um zwei neue Programme für die kommerzielle Wirkstoffproduktion – mit der Möglichkeit, diese um zwei weitere Programme zu erweitern.

Den Namen dieses strategischen Partners verrät das Unternehmen nicht. Wie aus der Medienmitteilung hervorgeht, winken jedoch zusätzliche Umsätze in Höhe von mehreren Milliarden Franken. Mit anderen Worten: Bei den Amerikanern muss es sich um eine grosse Nummer handeln.

Es sind Erfolgsmeldungen wie diese, welche die Aktien von Lonza endlich aus ihrem Dornröschenschlaf wecken könnten. Denn während der Pharmazulieferer seinen Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern konnte, kosten die Valoren noch immer in etwa gleich viel wie vor fünf Jahren.

Mir stellt sich nach der Medienmitteilung von heute Mittwoch die Frage, ob sich dieser Grossauftrag bereits in den Mittelfristzielen der Basler widerspiegelt oder ob berechtigte Hoffnung auf eine Erhöhung dieser Ziele besteht. Vielleicht erfahren wir diesbezüglich ja dann am Tag der Halbjahresergebnispräsentation vom 22. Juli Näheres.

Belimo, R&S Group sowie Skan lagen zuletzt gut im Markt und bereiten mir Freude. Während bei Belimo auf eine positive Zahlenüberraschung und eine mögliche Erhöhung der diesjährigen Finanzziele spekuliert wird, verspüren die Valoren von Skan Rückenwind, nachdem sich ein Expertengremium der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA kürzlich für eine Zulassung des Wirkstoffs mFlusiva des Impfstoffherstellers Moderna ausgesprochen hatte. Branchenkenner glauben, dass dem Laborausrüster in diesem Zusammenhang neue Aufträge winken könnten.

Auch Julius Bär lässt momentan keine Anlegerwünsche offen. Mal schauen, ob und wann das leidige Finma-Enforcement-Verfahren endlich ad acta gelegt werden kann. Falls ja, dürfte es wohl nicht lange dauern, bis die Zürcher Bank mit einem millionenschweren Aktienrückkaufprogramm nachlegen wird. Und auch sonst traue ich dem neuen Firmenchef Stefan Bollinger noch die eine oder andere Erfolgsmeldung zu.

Transaktionen Aktienfavoriten 2026

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2025 UBS N (neue Favoriten) Verkauf 328 36,96 Franken 12'123+ 30.12.2025 Dätwyler I (neue Favoriten) Verkauf 33 163,00 Franken 5'379+ 30.12.2025 VAT Group N (neue Favoriten) Verkauf 20 385,90 Franken 7'718+ 30.12.2025 Comet N (neue Favoriten) Verkauf 23 225,00 Franken 5'175+ 30.12.2025 R&S Group N (neue Favoriten) Kauf 420 15,82 Franken 6'644- 30.12.2025 Nestlé N (neue Favoriten) Kauf 15 78,74 Franken 1'181- 30.12.2025 Roche GS (neue Favoriten) Verkauf 33 328,20 Franken 10'831+ 30.12.2025 Sandoz N (neue Favoriten) Verkauf 24 57,84 Franken 1'388+ 30.12.2025 Sika N (neue Favoriten) Kauf 3 162,80 Franken 488- 30.12.2025 Adecco N (neue Favoriten) Verkauf 254 23,12 Franken 5'872+ 30.12.2025 Julius Bär N (neue Favoriten) Verkauf 20 62,40 Franken 1'248+ 30.12.2025 Medmix N (neue Favoriten) Verkauf 531 11,24 Franken 5'966+ 30.12.2025 Oerlikon N (neue Favoriten) Verkauf 2'141 3,23 Franken 6'915+ 30.12.2025 Amrize N (neue Favoriten) Kauf 90 43,57 Franken 3'921- 30.12.2025 Lonza N (neue Favoriten) Kauf 14 537,80 Franken 7'520- 30.12.2025 SGS N (neue Favoriten) Kauf 146 90,86 Franken 13'266- 30.12.2025 Partners Group N (neue Favoriten) Kauf 14 982,40 Franken 13'754- 30.12.2025 Belimo N (neue Favoriten) Kauf 9 781,00 Franken 7'029- 30.12.2025 Skan N (neue Favoriten) Kauf 126 52,80 Franken 6'653- 25.03.2026 Dätwyler I (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 142,20 Franken 142- 26.03.2026 Sika N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 132,00 Franken 132- 01.04.2026 Nestlé N (Rabalancing) Verkauf 9 79,10 Franken 712+ 01.04.2026 Partners Group N (Rabalancing) Kauf 1 877,00 Franken 877- 01.04.2026 SGS N (Rabalancing) Kauf 4 85,60 Franken 342- 01.04.2026 Sika N (Rabalancing) Kauf 8 134,50 Franken 1'076- 01.04.2026 Belimo N (Rabalancing) Kauf 1 665,00 Franken 665- 01.04.2026 Dätwyler I (Rabalancing) Kauf 3 147,00 Franken 441- 01.04.2026 Skan N (Rabalancing) Kauf 24 43,41 Franken 1'041- 01.04.2026 Amrize N (Rabalancing) Verkauf 14 45,25 Franken 634- 01.04.2026 Sandoz N (Rabalancing) Verkauf 25 64,42 Franken 1'611+ 01.04.2026 R&S Group N (Rabalancing) Verkauf 111 21,64 Franken 2'402+ 01.04.2026 Julius Bär N (Rabalancing) Kauf 2 60,00 Franken 120- 13.04.2026 Sandoz N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 64,15 Franken 64- 13.04.2026 Julius Bär N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 59,68 Franken 179- 20.04.2026 Nestlé N (Wiederanlage Dividende) Kauf 5 76,06 Franken 380- 24.04.2026 Amrize N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 44,44 Franken 133- 11.05.2026 R&S Group N (Wiederanlage Dividende) Kauf 4 27,48 Franken 110-

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