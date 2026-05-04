Aktienfavoriten: Diese «Sorgenkinder» bremsen den cash Insider im April aus

Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 30. April

Titel Anzahl Stand Ende 2025 Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 6'299 Amrize N 294 43,57 42,76 12'571 - 1,9 Prozent Lonza N 30 537,80 479,20 14'376 - 10,9 Prozent Nestlé N 199 78,74 79,05 15'731 + 0,4 Prozent Partners Group N 15 982,40 848,00 11'720 - 13,7 Prozent Sandoz N 206 57,84 62,54 12'883 + 8,1 Prozent SGS N 153 90,86 84,64 12'950 - 6,8 Prozent Sika N 58 162,60 143,70 8'335 - 11,6 Prozent Belimo N 10 781,00 713,00 7'130 - 8,7 Prozent Dätwyler I 45 163,00 157,00 7'065 - 3,7 Prozent Julius Bär N 112 62,40 64,10 7'179 + 2,7 Prozent R&S Group N 309 15,82 26,16 8'083 +65,4 Prozent Skan N 150 52,80 45,60 6'840 - 13,6 Prozent Total 132'163 - 0,6 Prozent

* Schlusskurse vom 30. April 2026

Dass die Aktien der einstigen Novartis-Tochter an diesem Tag dennoch mit Kursverlusten abgestraft wurden, dürfte gleich zwei triftigen Gründen geschuldet sein. Zum einen liegt das Umsatzwachstum in Lokalwährungen nach den ersten drei Monaten etwas hinter dem Plan fürs ganze Geschäftsjahr zurück. Und zum anderen erteilte die kanadische Arzneimittelbehörde dem indischen Rivalen Dr. Reddy's von Dienstag auf Mittwoch die Marktzulassung für die erste Nachahmerversion von Semaglutid und damit demjenigen Wirkstoff, welcher in der Abnehmspritze Ozempic enthalten ist. Somit wurde Sandoz sozusagen auf den letzten Metern vor dem Ziel vom Rivalen überholt, dürfte die eigene Version doch erst in der zweiten Jahreshälfte die Zulassung erhalten. Das wiederum weckt Zweifel an der Technologieführerschaft der Schweizer im Geschäft mit Biosimilars.

Der für die Deutsche Bank tätige Analyst Niall Alexander quittierte die Quartalsumsatzzahlen sogar mit einer Reduktion seines Kursziels auf 65 (zuvor 70) Franken. Es ist dies – zumindest gefühlt – die erste Kurszielreduktion durch einen Analysten seit Monaten. Das Anlageurteil lautet wie bis anhin «Hold».

Für mich geht die Kurszäsur der letzten Wochen zu weit. Die diesjährigen Wachstums- und Margenvorgaben erscheinen mir auch weiterhin realistisch. Ausserdem verliert in den nächsten Jahren eine Vielzahl umsatzstarker Medikamente den Patentschutz. Die Rede ist von einem Gesamtumsatz dieser Präparate von 650 Milliarden Dollar und mehr. Für Sandoz eröffnet sich dadurch ein riesiges kommerzielles Potenzial.

Kürzlich schrieb ich, dass die Hartnäckigkeit der Aktienkursflaute bei Lonza eine gewisse Ratlosigkeit bei mir auslöst. Nach einem für die Aktionärinnen und Aktionäre enttäuschenden 2025 ist der Pharmazulieferer aus Basel bei den Grossunternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) auch im laufenden Jahr wieder im hintersten Viertel anzutreffen. Seit Januar türmt sich ein sattes Minus von 12 Prozent auf.

Nach einem Vorstoss in die Nähe von 800 Franken notieren die Valoren mit knapp 480 Franken in etwa wieder auf dem Stand vom Frühling 2020. Somit verkommen die vergangenen sechs langen Jahre aus Aktionärssicht – die sowieso nicht gerade üppigen Dividenden mal ausgeklammert – unter dem Strich zu einem Nullsummenspiel. In dieser Zeit steigerten die Basler den Jahresumsatz von 4,5 auf 6,5 Milliarden Franken und den operativen Kerngewinn (EBITDA) von 1,38 auf 2,06 Milliarden Franken. Für dieses Jahr gehen Analysten gar von einem operativen Kerngewinn von 2,3 Milliarden Franken bei einem Jahresumsatz von gut 7 Milliarden Franken aus.

Ich erkläre mir die schwache Aktienkursbilanz der letzten Wochen unter anderem mit dem enttäuschenden Zahlenkranz des Branchennachbarn Sartorius fürs erste Quartal. Wie Lonza in den ersten drei Monaten abgeschnitten hat, erfahren wir übrigens noch diese Woche. Allerdings wird der Pharmazulieferer nur mit einem bedingt aussagekräftigen Zwischenbericht aufwarten.

Schon heute zeichnet sich ab, dass dieser Zwischenbericht wohl kein Kurstreiber für die arg vernachlässigten Aktien wird. Denn wie Analyst Charles Weston von der Royal Bank of Canada kürzlich schrieb, dauert die Schwäche im Bereich Specialized Modalities an. Ausserdem wollen sich die Basler künftig nicht mehr konkret zur ehemaligen Genentech-Produktionsstätte im kalifornischen Vacaville äussern.

Es dürfte vor allem der zu erwartenden Nachrichtenflaute in den Wochen und Monaten nach dem Zwischenbericht fürs erste Quartal geschuldet sein, dass gerade ausländische Investoren an der Börse einen grossen Bogen um Lonza machen. Zu Unrecht, wie ich finde, wähne ich den Pharmazulieferer unter seinem neuen Firmenchef Wolfgang Wienand doch vor wachstumsstarken Jahren.

Einen schweren Stand hatten in den vergangenen Tagen auch die Aktien von Amrize. Der am Donnerstag veröffentlichte Zahlenkranz kam an der Börse alles andere als gut an. Der Baumaterialhersteller konnte den Umsatz zwar um knapp fünf Prozent auf 2,18 Milliarden Dollar steigern und die bei 2,15 Milliarden Dollar liegenden Analystenschätzungen leicht übertreffen. Mit einem operativen Gewinn (EBITDA) in Höhe von 192 Millionen Dollar verfehlte das Unternehmen die von Analysten durchschnittlich erwarteten 214 Millionen Dollar jedoch klar.

Mich überrascht die harsche Reaktion der Börse, gilt das erste Quartal bei Amrize doch auch saisonal betrachtet als das Schwächste des ganzen Jahres. Aufgrund der kalten Witterung werden weniger als zehn Prozent des operativen Jahresgewinns zwischen Anfang Januar und Ende März erzielt. Dass der Baumaterialhersteller an seinen bisherigen Jahreszielen festhält, überrascht mich vor diesem Hintergrund nicht.

Die Angst, dass sich die bestätigten Jahresziele als zu ambitioniert erweisen könnten, halte ich auch deshalb für fehl am Platz, weil Amrize erst vor wenigen Wochen Preiserhöhungen durchgesetzt und Treibstoffzuschläge erhoben hat. Diese dürften sich dann ab dem laufenden zweiten Quartal bemerkbar machen.

Amrize-Chef Jan Jenisch hat seine Qualitäten schon bei seinen früheren Arbeitgebern Sika und Holcim unter Beweis gestellt. Ich bin mir sicher: «The Best is still to come», wie unsere amerikanischen Freunde zu sagen pflegen.

Transaktionen Aktienfavoriten 2026

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2025 UBS N (neue Favoriten) Verkauf 328 36,96 Franken 12'123+ 30.12.2025 Dätwyler I (neue Favoriten) Verkauf 33 163,00 Franken 5'379+ 30.12.2025 VAT Group N (neue Favoriten) Verkauf 20 385,90 Franken 7'718+ 30.12.2025 Comet N (neue Favoriten) Verkauf 23 225,00 Franken 5'175+ 30.12.2025 R&S Group N (neue Favoriten) Kauf 420 15,82 Franken 6'644- 30.12.2025 Nestlé N (neue Favoriten) Kauf 15 78,74 Franken 1'181- 30.12.2025 Roche GS (neue Favoriten) Verkauf 33 328,20 Franken 10'831+ 30.12.2025 Sandoz N (neue Favoriten) Verkauf 24 57,84 Franken 1'388+ 30.12.2025 Sika N (neue Favoriten) Kauf 3 162,80 Franken 488- 30.12.2025 Adecco N (neue Favoriten) Verkauf 254 23,12 Franken 5'872+ 30.12.2025 Julius Bär N (neue Favoriten) Verkauf 20 62,40 Franken 1'248+ 30.12.2025 Medmix N (neue Favoriten) Verkauf 531 11,24 Franken 5'966+ 30.12.2025 Oerlikon N (neue Favoriten) Verkauf 2'141 3,23 Franken 6'915+ 30.12.2025 Amrize N (neue Favoriten) Kauf 90 43,57 Franken 3'921- 30.12.2025 Lonza N (neue Favoriten) Kauf 14 537,80 Franken 7'520- 30.12.2025 SGS N (neue Favoriten) Kauf 146 90,86 Franken 13'266- 30.12.2025 Partners Group N (neue Favoriten) Kauf 14 982,40 Franken 13'754- 30.12.2025 Belimo N (neue Favoriten) Kauf 9 781,00 Franken 7'029- 30.12.2025 Skan N (neue Favoriten) Kauf 126 52,80 Franken 6'653- 25.03.2026 Dätwyler I (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 142,20 Franken 142- 26.03.2026 Sika N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 132,00 Franken 132- 01.04.2026 Nestlé N (Rabalancing) Verkauf 9 79,10 Franken 712+ 01.04.2026 Partners Group N (Rabalancing) Kauf 1 877,00 Franken 877- 01.04.2026 SGS N (Rabalancing) Kauf 4 85,60 Franken 342- 01.04.2026 Sika N (Rabalancing) Kauf 8 134,50 Franken 1'076- 01.04.2026 Belimo N (Rabalancing) Kauf 1 665,00 Franken 665- 01.04.2026 Dätwyler I (Rabalancing) Kauf 3 147,00 Franken 441- 01.04.2026 Skan N (Rabalancing) Kauf 24 43,41 Franken 1'041- 01.04.2026 Amrize N (Rabalancing) Verkauf 14 45,25 Franken 634- 01.04.2026 Sandoz N (Rabalancing) Verkauf 25 64,42 Franken 1'611+ 01.04.2026 R&S Group N (Rabalancing) Verkauf 111 21,64 Franken 2'402+ 01.04.2026 Julius Bär N (Rabalancing) Kauf 2 60,00 Franken 120- 13.04.2026 Sandoz N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 64,15 Franken 64- 13.04.2026 Julius Bär N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 59,68 Franken 179- 20.04.2026 Nestlé N (Wiederanlage Dividende) Kauf 5 76,06 Franken 380- 24.04.2026 Amrize N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 44,44 Franken

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