Das ändert allerdings nichts daran, dass der August wohl als der bisher launischste Börsenmonat in diesem Jahr in die Geschichte eingeht. Selten lagen Erfolg und Misserfolg so nahe beieinander wie in den vergangenen Wochen. Wer Aktien von Schaffner im Portefeuille hatte, darf sich freuen. Dank einer grosszügigen Barofferte der amerikanischen TE Connectivity gehen die Valoren mit einem Kursplus von fast 73 Prozent aus dem August hervor. Doch auch mit jenen des Milchverarbeiters Hochdorf (+45 Prozent), der Versandapotheke DocMorris (+27 Prozent) oder des Pharmazulieferers PolyPeptide (+23 Prozent) liess sich gutes Geld verdienen. Diese drei Unternehmen haben übrigens eines gemeinsam: Sie alle gelten als "Fallen Angels". So nennt man in Ungnade gefallene Börsenüberflieger.