Die Zukunft ist elektrisch. Angetrieben wird sie durch erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Sonne. Schätzungen zufolge stammen bereits über 30 Prozent der weltweiten Energieproduktion aus erneuerbaren Energiequellen – Tendenz steigend. Zehn börsennotierte Unternehmen, die beim Thema «Future Power» ganz vorne mit dabei sind.

Meyer Burger: Früher «nur» Hersteller für Solar-Produktionsanlagen, ist Meyer Burger nun selbst in die Solarzellen-Produktion eingestiegen. Die patentierte Heterojunction-Technologie sorgt für Wachstumsfantasie.

Umsatz in 2020: 90.5 Mio. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 548

Börsenwert per 16.2.22: 837.5 Mio. CHF

Ticker Symbol: MBTN

Gurit: Gurit ist ein global präsenter Verbundwerkstoffspezialist aus der Schweiz. Das Unternehmen als wichtiger Zulieferer für die Windindustrie ist grosser Profiteur vom Trend der erneuerbaren Energien.

Umsatz in 2021: 467.9 Mio. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 3'000

Börsenwert per 16.2.22: 616.5 Mio. CHF

Ticker Symbol: GUR

ABB: Die E-Mobility-Division des Schweizer Technologiekonzerns hat sich als Hersteller einer vollständigen Elektroladeinfrastruktur einen Namen gemacht. Die Sparte soll noch dieses Jahr an die Börse gehen.

Umsatz in 2021: 29 Mrd. USD

Anzahl Mitarbeiter: 105'000

Börsenwert per 16.2.22: 66.2 Mrd. USD

Ticker Symbol: ABBN

Nordex: Als einer der weltweit grössten Hersteller von Windturbinen ist das Hamburger Unternehmen bestens positioniert, um vom langfristigen Trend der Windenergie zu profitieren.

Umsatz in 2021: 5.1 Mrd. USD

Anzahl Mitarbeiter: 8'500

Börsenwert per 16.2.22: 2.2 Mrd. USD

Ticker Symbol: NDX1

SolarEdge: SolarEdge ist ein wichtiger Hersteller von Komponenten für die Photovoltaik-Branche. Das Unternehmen bietet hocheffiziente Produkte der Energieerzeugung– u.a. als Marktführer für Wechselrichter.

Umsatz in 2021: 2 Mrd. USD

Anzahl Mitarbeiter: 3'922

Börsenwert per 16.2.22: 13.1 Mrd. USD

Ticker Symbol: SEDG

Tesla: Tesla ist Pionier in der Elektromobilität. Mit neuen Ideen mischt der E-Auto-Bauer seit Jahren den Automarkt auf. Mittlerweile arbeitet Tesla auch profitabel und festigt damit seine Position.

Umsatz in 2021: 53.8 Mrd. USD

Anzahl Mitarbeiter: 99'300

Börsenwert per 16.2.22: 935 Mrd. USD

Ticker Symbol: TSLA

QuantumScape: QuantumScape ist ein Startup und die grosse Batterie-Hoffnung. Seine sich noch in der Entwicklung befindenden Feststoffakkus könnten das Potenzial für deutlich höhere Energiedichten und Ladezeiten von Altbatterien haben.

Umsatz in 2021: 0 Mio. USD

Anzahl Mitarbeiter: 400

Börsenwert per 16.2.22: 7.2 Mrd. USD

Ticker Symbol: QS

Ballard Power: Laut Schätzungen erreichen Wasserstoffbetriebe bis 2050 ein Marktpotenzial von 1 Billion Dollar. Bei den dafür benötigten Brennstoffzellen ist Ballard Power als Hersteller ganz vorne mit dabei.

Umsatz in 2021: 103.9 Mio. USD

Anzahl Mitarbeiter: 630

Börsenwert per 16.2.22: 3 Mrd. USD

Ticker Symbol: BLDP

Nel ASA: Nel ASA ist ein führender Player für Wasserstoff-Technologien. Die Norweger bieten Lösungen für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie sowie für dessen Speicherung.

Umsatz in 2021: 89.8 Mio. USD

Anzahl Mitarbeiter: 310

Börsenwert per 16.2.22: 13.4 Mrd. USD

Ticker Symbol: D7G Brookfield Renewable Partners: Brookfield ist ein führendes Unternehmen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Der Strom wird zu 78 Prozent aus Wasserkraft gewonnen. Der Rest aus Solar- und Windenergie.

Umsatz in 2021: 5.2 Mrd. USD

Anzahl Mitarbeiter: 2'630

Börsenwert per 16.2.22: 12 Mrd. USD

Ticker Symbol: BEP.UN

