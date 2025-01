Unter den stärksten Sektoren waren am Dienstag die Autowerte. Pirelli zogen um über 2 Prozent an. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte den Wert von «Neutral» auf «Buy» hochgestuft. George Galliers ist für den Reifenhersteller ebenso wie für den Wettbewerber Michelin positiv gestimmt. Michelin gewannen in Paris 2,7 Prozent. Bester Autowert im EuroStoxx waren Volkswagen mit plus 1,1 Prozent.