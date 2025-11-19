Die Anleger an Europas Börsen sind am Mittwoch vorsichtig geblieben. Vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen des Technologiekonzerns Nvidia hielten sich Marktteilnehmer bedeckt. «Können diese überzeugen und der KI-Boom geht ungebremst weiter oder enttäuscht der Tech-Gigant und die Abwärtsspirale an den Märkten geht weiter?», brachte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets die Sorgen auf den Punkt.