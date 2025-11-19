Dies gilt um so mehr, als Meldungen zu Unternehmen Mangelwaren waren. Der Vortagesgewinner Roche baute sein Plus weiter aus. Der Pharmakonzern hatte von der EU-Kommission eine bedingte Zulassung für die subkutane Verabreichung des Krebsmittels Lunsumio erhalten. Die Aktie kletterte um 1,3 Prozent.