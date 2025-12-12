Gefragt waren Finanzdienstleister, die von den Gewinnen der UBS profitierten. In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen liegt laut einem Pressebericht ein Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern vor. Der Vorschlag wolle bei hohen Sicherheiten für die Grossbank auch die «Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes berücksichtigen», hiess es in der «Neuen Zürcher Zeitung» («NZZ») am Donnerstagabend. Die Papiere der UBS legten um rund vier Prozent zu und stiegen damit auf den höchsten Stand seit 17 Jahren.