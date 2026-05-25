Neue Zuversicht für eine baldige Friedensvereinbarung im Iran-Krieg hat am Pfingstmontag die europäischen Aktienkurse beflügelt. Von den USA wie auch dem Iran gab es Aussagen über den möglichen Abschluss eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Kriegs. Dies schürte Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus und sorgte für sinkende Ölpreise.