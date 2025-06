Vertreter der USA und Chinas trafen sich am Montag zu Verhandlungen in London, wie Pekinger Staatsmedien berichteten. «Bemühungen zur Deeskalation der Spannungen zwischen den USA und China sind zwar zu begrüssen, doch eine umfassende Einigung dürfte Zeit brauchen», schrieben Experten von UBS in einem Kommentar. Anleger würden auch auf konkrete Schritte zur Erzielung dauerhafter Abkommen mit anderen Handelspartnern achten.