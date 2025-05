«Erste Entspannungssignale im Zollstreit, die nun von Regierungsvertretern bekräftigt wurden, setzen ein wichtiges Zeichen», hiess es am Morgen zunächst in einer Einschätzung des Brokers IG Markets mit Blick nach China. «Die Gespräche stehen zwar noch am Anfang, doch der Zenit im Handelskonflikt scheint überschritten.» Die Märkte honorierten bereits die Hoffnung auf konkrete Abkommen in den kommenden Tagen.