Das Papier der Munich Re indes dürfte weiter von den Aussagen des Rückversicherers zur Unternehmensstrategie profitieren. Vorbörslich ging es leicht weiter nach oben. Details wurden bereits am Mittwochnachmittag bekannt und hatten für ein Kursplus von etwas mehr als ein Prozent gesorgt. Später folgten positive Analystenkommentare. Ben Cohen von RBC hob hervor, dass das Nettogewinnziel für 2026 über seiner Prognose liege. James Shuck von der Citigroup nannte die neuen mittelfristigen Ziele «vielversprechend», blieb aber vorsichtig: Um das Ganze final zu beurteilen, müsse der Kapitalmarkttag an diesem Donnerstag abgewartet werden, denn «der Teufel steckt im Detail».