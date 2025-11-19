Ein klares Bild ergab sich nicht, denn in der ersten Handelsstunde schwankte der Dax um seinen Schlusskurs vom Vortag; da war er auf seinem niedrigsten Niveau seit Juni angekommen. Zuletzt lag der Dax mit 0,2 Prozent im Minus bei 23.141 Punkten. Er notiert unter seinem 200-Tage-Durchschnitt und ist damit charttechnisch angeschlagen. Mehr als fünf Prozent hat der Dax binnen einer Woche verloren.