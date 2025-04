Robuste US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag für den Monat März veröffentlicht wurden, spielten angesichts des Zollkriegs kaum eine Rolle an den internationalen Börsen. In den USA sackte der Dow Jones Industrial zuletzt um 3,4 Prozent ab, während der Nasdaq 100 3,8 Prozent verlor. Mittlerweile hat der technologielastige US-Index seit seinem Rekordhoch im Februar schon fast 20 Prozent eingebüsst. Er steht damit an der Schwelle zu einem sogenannten Bärenmarkt.