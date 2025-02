Freude herrschte dagegen mit Blick auf das im Gaming-Bereich tätige Software-Unternehmen Take Two Interactive , dessen Anteilscheine im Nasdaq 100 mit plus 14,5 Prozent an die Spitze sprangen. Das Rekordhoch von vor vier Jahren ist nun wieder greifbar nah. Es bestätigte zur Vorlage des Geschäftsberichts, dass der Marktstart für das Spiel «Grand Theft Auto VI» weiterhin für Herbst dieses Jahres geplant ist.