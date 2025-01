«Ein Teil der Anleger wartet auf eine Korrektur, um günstiger in den Markt zu kommen. Der andere Teil wartet auf die nächsten, vielleicht positiven Impulse, die in der kommenden Woche zum einen von den ersten Quartalsberichten der »Glorreichen Sieben« und zum anderen von den Notenbanksitzungen in Washington und Frankfurt kommen könnten», kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.