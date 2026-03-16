Der Ölpreis gab nach anfänglichen Zuwächsen im Handelsverlauf leicht nach. Mit 102,95 ​Dollar je Barrel hielt sich der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee aber über der 100-Dollar-Marke. US-Leichtöl WTI verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 97,27 Dollar je Barrel. Beide Ölsorten haben sich in diesem Monat um mehr als 40 Prozent verteuert und damit den höchsten Stand seit 2022 erreicht. «Die US-Angriffe am Wochenende auf die Insel Charg haben die Sorgen um die Versorgungslage verstärkt, da der Grossteil der iranischen Ölexporte über diese Insel abgewickelt wird», sagten ‌die Rohstoffstrategen von ING.