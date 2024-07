«Wir sind uns der Problematik im Bereich des Datenschutzes sehr bewusst,» sagte ein Manager einer Bank, die an dem Projekt teilnimmt. Überwacht wird es von der britischen Finanzaufsicht, der Financial Conduct Authority (FCA). Ansonsten hätte es an dem Projekt weniger Interesse gegeben, sagte der Banker. Grossbritannien verstärkt gegenwärtig die Massnahmen gegen Wirtschaftskriminalität. Nach Angaben von Abgeordneten kosten solche Verbrechen die Wirtschaft jährlich bis zu 350 Milliarden Pfund (415 Milliarden Euro). Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 richtet sich das Augenmerk insbesondere darauf, wie Kriminelle das Land als Zufluchtsort nutzen, um schmutziges Geld zu waschen, zu verstecken und auszugeben.