Der Kurs der BBVA-Anteile stieg in den ersten Handelsminuten um mehr als zehn Prozent auf 17,38 Euro und kletterte damit auf den höchsten Stand seit 2007. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber mit einem Plus von sieben Prozent immer noch mit an der Spitze des Eurozonen-Leitindex.