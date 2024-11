Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank nach dem Erholungssprung am Donnerstag und dem anschliessenden Rückschlag am Montag um 0,09 Prozent auf 4'790,33 Punkte. Ähnlich hatte die Entwicklung zuletzt beim schweizerischen SMI ausgesehen, der sich zu Wochenbeginn mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 11'639,60 Punkte etwas stabilisierte. Der britische FTSE 100 gewann 0,57 Prozent auf 8'109,32 Punkte.