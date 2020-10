AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Nach der Verlustserie in dieser Woche zeichnet sich am Freitag für den Dax eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Börsenstart 0,44 Prozent höher auf 12 599 Punkte. Er entfernt sich damit wieder etwas weiter von den wichtigen 200-Tage-Indikatorlinien, auf die er zuletzt zusteuerte. Eine positive Vorlage liefern die US-Börsen, wo sich der Dow Jones Industrial am Vorabend wegen einem immer noch erhofften Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte. Neue Impulse könnten am Freitag wieder von der Berichtssaison zum Beispiel mit dem Quartalsbericht von Daimler kommen. Konjunkturell dürfte der Fokus auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone liegen. Ansonsten treiben den Anlegern die Coronavirus-Pandemie weiter Sorgenfalten auf die Stirn.

USA: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Hinweise auf eine Einigung im Streit um das Corona-Hilfspaket haben den Dow Jones Industrial am Donnerstag ins Plus gehievt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sprach davon, dass man das Ziel fast erreicht habe. Derweil könnte das nach Handelsschluss anstehende, zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und dem demokratischen Kandidaten Joe Biden nach Einschätzung des Marktanalysten Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets "zumindest ein paar neue Erkenntnisse bringen, die an der Börse wieder für etwas Optimismus sorgen könnten". Der Dow Jones Industrial machte zwischenzeitliche Verluste wett und ging 0,54 Prozent höher bei 28 363,66 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 3453,49 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen bewegte mit minus 0,02 Prozent auf 11 662,91 Punkte kaum vom Fleck.

ASIEN: - GEWINNE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich zum Wochenschluss zuversichtlich gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,3 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,6 Prozent zu.

DAX 12543,06 -0,12% XDAX 12586,85 0,32% EuroSTOXX 50 3171,41 -0,29% Stoxx50 2849,59 -0,14% DJIA 28363,66 0,54% S&P 500 3453,49 0,52% NASDAQ 100 11662,91 -0,02%

Bund-Future 175,24 -0,01%

Euro/USD 1,1803 -0,13% USD/Yen 104,71 -0,15% Euro/Yen 123,59 -0,28%

Brent 42,41 -0,05 USD WTI 40,58 -0,06 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 62 (60) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 40 (38) EUR - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7,20 (5,60) EUR - 'NEUTRAL' - WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR TESLA AUF 200 (185) USD - 'VERKAUFEN' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INTEL AUF 65 (70) USD - 'OUTPERFORM' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INTEL AUF 70 (75) USD - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 105 (100) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 128 (125) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 36 (34) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 168 (173) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RELX AUF 1995 (2005) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 5420 (5480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 22,70 (22,40) EUR - 'HOLD' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 171 (165) EUR - 'BUY' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 605 (585) EUR - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 35 (33) EUR - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN HEBT ABN AMRO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 11,40 EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 3,49 (3,35) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 10,50 (10,25) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 746 (726) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 19 (16,20) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 12,30 (11,80) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 32 (30) EUR - 'NEUTRAL' - ODDO BHF HEBT INTESA SANPAOLO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 2,25 (2,05) EUR - RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 690 (660) EUR - 'OUTPERFORM' - WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 170 (160) EUR - 'OUTPERFORM' - WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 120 (111) EUR - WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 125 (116) EUR - WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 26 (24) EUR - 'SELL' - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 436 (442) CHF - 'CONVICTION BUY LIST' - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 60 (61) EUR - 'BUY' - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 5430 (5520) PENCE - 'BUY' - WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,0 (4,4) EUR - 'HOLD' - WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 110 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'

PRESSESCHAU

bis 6.40 Uhr: - Airbus bereitet Steigerung der Produktion von A320neo vor, FT - Andreas Jung (CDU), Vize der Unionsfraktion im Bundestag, fordert längere Verjährungsfrist im Cum-Ex-Steuerskandal, Augsburger Allgemeine - Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes: Bei 20 000 Infektionen am Tag droht zweiter Lockdown, Rheinische Post - Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery erwartet, dass eine Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus zwei, drei Jahre dauert. "Die Impfung ist kein Allheilmittel. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet mit einem Impfstoff Mitte 2021", Rheinische Post - Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ist für besonnene Herbststrategie gegen Corona, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Unabhängig von der Frage, wie der nächste US-Präsident heisst, wird es nach Ansicht von Ex-Bundesaussenminister Sigmar Gabriel in den transatlantischen Beziehungen kein Zurück geben in die Vor-Trump-Zeit. "Mit Joe Biden wird es den Versuch einer neuen transatlantischen Allianz geben, sie wird aber nicht die gleiche sein wie die alte.", Neue Osnabrücker Zeitung - NRW-Landesgesundheitsministerium will Zuschauerausschluss bei Bundesligaspielen durchsetzen, Westfalen-Blatt - Datenfirma Palantir entwickelt für US-Regierung eine Software, die Herstellung, Vertrieb und Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen nachverfolgen kann, WSJ bis 23.45 Uhr: - "Das schwache Sommerquartal schlug durch", Gespräch mit BayBG-Geschäftsführungssprecher Peter Pauli, BöZ - "Das sind keine Bagatelldelikte", Gespräch mit Carlo Funk, in der Region EMEA für die ESG-Investitionsstrategie von State Street Global Advisors verantwortlich, BöZ - Bundesregierung schafft Voraussetzungen für Corona-Impfungen noch in diesem Jahr, Bild - Unionsspitze für dezentralen CDU-Bundesparteitag, Bild bis 21.00 Uhr: - Goldman Sachs will sich Geld für 1MDB-Strafen teilweise von aktuellen und ehemaligen Managern zurückholen, WSJ - Automobilverband fordert Klarheit bei der E-Auto-Förderung, HB - Bundesregierung prüft Verlängerung der Corona-Hilfen, HB - SPD fordert zügige Verlängerung der Corona-Hilfen, HB - Umfrage: Jeder dritte Deutsche rechnet mit bundesweitem Lockdown, HB - Vor dem Hintergrund sprunghaft steigender Corona-Infektionszahlen hat Industriepräsident Dieter Kempf die Politik eindringlich davor gewarnt, das Wirtschaftsleben ein weiteres Mal herunterzufahren, Funke - Nach der Kritik von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass der Föderalismus angesichts der Corona-Pandemie an seine Grenzen stosse, drängt auch CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus auf Reformen, Business Insider - Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass China schon im nächsten Jahr mit einer neuen Digitalwährung flächendeckend an den Start gehen könnte, FAZ - Handelsverband Lebensmittel sieht keinen Grund für Hamsterkäufe, Funke - Viele Deutsche sehen Politik und Verbraucher beim Klimaschutz in der Pflicht, Funke - Niedersachsens Ministerpräsident fordert beim EEG ehrgeizigere Ziele, Gespräch mit Stephan Weil (SPD) - "Mit Ermächtigungsgesetzen sollten wir sehr vorsichtig umgehen", Gespräch mit Birkenstock-Chef Oliver reichert, HB - Tarifstreit gefährdet Grundrente, FAZ - "Das Bargeld wird nicht abgeschafft", Gespräch mit Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz, FAZ - Blackstone will Diversitäts-Quote, FAZ

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Rieter, Q3 Trading Update 07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:00 DEU: Ceconomy, Umsatz Geschäftsjahr 2020/21 (detailliert) 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (Pk online 10.00 h) 07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Renault, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: LSE, Q3 Trading Statement 08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen 08:45 FRA: Faurecia, Q3-Umsatz 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen SWE: Nordea, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/20 01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/20 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 03:00 USA: Letzte TV-Debatte zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Joe Biden 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 09/20 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 08/20 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/20 09:00 AUT: Industrieproduktion 08/20 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 09/20 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/20 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, EFSF, Grossbritannien EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Island SONSTIGE TERMINE EUR: Tagung der EU-Umweltminister - Thema ist unter anderem das neue EU-Klimaziel für 2030 DEU: Informelle Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister 08:30 Doorstep von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager 12:30 Pk Altmaier und Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt EUR: EU-Parlament stimmt über Gemeinsame Agrarpolitik und Bezeichnung von Fleischersatzprodukten ab

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Uhr Frankreich Markit-Einkaufmanagerindex Oktober Industrie 51,0 51,2 Dienstleistungen 47,0 47,5 09.30 Uhr Deutschland Markit-Einkaufmanagerindex Oktober Industrie 55,0 56,4 Dienstleistungen 49,4 50,6 10.00 Uhr Eurozone Markit-Einkaufmanagerindex Oktober Industrie 53,0 53,7 Dienstleistungen 47,0 48,0 Gesamt 49,2 50,4 15.00 Uhr Belgien Geschäftsklima Oktober (Punkte) -11,5 -10,8 GROSSBRITANNIEN 08.00 Uhr Einzelhandelsumsatz September Monatsvergleich +0,2 +0,8 Jahresvergleich +3,7 +2,8 11.00 Uhr Einkaufsmanagerindex-Markit Oktober (Punkte) Industrie 53,1 54,1 Dienstleistungen 53,9 56,1 Gesamt 54,0 56,5 USA 15.45 Uhr Markit-PMI Industrie, Okt 53,5 53,2 Markit-PMI Dienste, Okt 54,6 54,6 (jeweils in Pkt)

