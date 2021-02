AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT AUF HOHEM NIVEAU - Der Dax dürfte am Dienstag stabil ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 14 115 Punkte. Vor einer Woche hatte er mit 14 169 Punkten sein Rekordhoch erreicht. Am früheren Morgen hatte sich die IG-Indikation bereits bis auf 14 162 Punkte genähert, bevor sie den Rückwärtsgang einlegte. Kursgewinne in Asien hielten die Stimmung hoch, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. An der Wall Street war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Dem Impf-Optimismus dürften neue Rekorde an den Aktienmärkten folgen, so Hewson. In den USA waren der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 vor dem Wochenende bereits voran gelaufen.

USA: - FEIERTAGSPAUSE - Am Montag fand in den USA wegen eines Feiertages kein Handel statt.

ASIEN: - GEWINNE - Die Anleger an den Börsen Asiens bleiben optimistisch. Sie setzen weiterhin auf eine fortgesetzte Konjunkturerholung und hoffen auf nachhaltige Erfolge der Corona-Impfkampagnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um knapp 1,3 Prozent auf 30 467 Punkte. Am Vortag hatte er erstmals seit mehr als 30 Jahren über der Marke von 30 000 Punkten geschlossen. In Hongkong stieg der Hang Seng um 1,6 Prozent. In Festland-China wurde feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt.

DAX 14109,48 0,42% XDAX 14120,79 0,34% EuroSTOXX 50 3734,20 1,04% Stoxx50 3247,40 1,13% DJIA 31458,40 0,09% S&P 500 3934,83 0,47% NASDAQ 100 13807,70 0,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,31 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2135 0,04% USD/Yen 105,51 0,16% Euro/Yen 128,04 0,2%

ROHÖL:

Brent 63,44 +0,14 USD WTI 60,11 +0,64 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 29 (25) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 42 (40) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 70 (55) EUR - 'BUY' - CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 90 (84) EUR - 'SELL' - CREDIT SUISSE HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) ZIEL 160 (145) EUR - MORGAN STANLEY NIMMT DELIVERY HERO MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 160 EUR - UBS HEBT ZIEL FÜR KRONES AUF 89 (81) EUR - 'BUY' - WDH/ALPHAVALUE HEBT THYSSENKRUPP AUF 'ADD' (SELL) - ZIEL 12,10 EUR - WDH/BAADER BANK HEBT LANXESS AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 75 (70) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DAVITA AUF 116 (102) USD - 'NEUTRAL' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUEZ AUF 18,00 (9,30) EUR - 'HOLD' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VEOLIA ENVIRONNEMENT AUF 30 (21) EUR - 'BUY' - BERNSTEIN SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'UNDERPERFORM'(MARKET-PERFORM) -ZIEL 1 (3) EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2800 (2100) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 102 (96) EUR - 'SELL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 51 (53) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 11,40 (9,80) EUR - 'BUY' - JPMORGAN HEBT NORDEA BANK AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 95 (75) SEK - JPMORGAN SENKT SWEDBANK AB AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 180 SEK - SOCGEN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 34,50 (31) EUR - 'BUY' - SOCGEN SENKT LEGRAND SA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 82 EUR - WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 106 (103) EUR - 'BUY'

PRESSESCHAU

bis Dienstag 6.00 Uhr: - Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag: Heimische Pharmafirmen sollen auch in EU produzieren müssen, Augsburger Allgemeine - Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, warnt vor falschen Versprechen bei Ganztagsbetreuung, Augsburger Allgemeine - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) legt Eckwerte für Corona-Haushalt 2022 eine Woche später vor, Funke - CDU-Politiker Christoph Ploss und Philipp Schröder wollen Ausbau erneuerbarer Energien mit Green Bonds finanzieren, HB - Bund plant keine Förderung von Hyperloop-Forschung, Neue Osnabrücker Zeitung bis Montag 22.15 Uhr: - "Wir haben weiteren Spielraum", Gespräch mit Lanxess-Chef Matthias Zachert, BöZ - Wunsch nach mehr Austausch kollidiert mit Datenschutz, Gespräch mit Afca-Boar-Mitgliedern Ulrich Göres und Jan-Gerrit Iken, BöZ - "Besorgniserregende Investitionslücken", Gespräch mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, BöZ - In der CDU wächst der Widerstand gegen die Grünen und ein mögliches Bündnis nach der Bundestagswahl, Bild bis Montag 21.00 Uhr: - Deliveroo gibt am 8. März IPO-Absicht bekannt, Sky - Labore: Testkapazitäten ausreichend für das Aufspüren von Corona-Varianten, Rheinische Post - Der Industrieverband BDI hat vor schwerwiegenden Folgen der Grenzschliessungen zu Tschechien und Tirol gewarnt, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Joachim Lang, Funke - Vor dem Hintergrund der Grenzschliessungen zu Tschechien und Tirol hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner vor Hamsterkäufen gewarnt, Funke - Spediteure und Ökonomen warnen vor Folgen der Grenzkontrollen, Spiegel - Der Deutsche Tourismusverband hat eine "einheitliche Öffnungsstrategie" und eine "planbare Perspektive" angemahnt, Gespräch mit Geschäftsführer Norbert Kurz, Funke - SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach will trotz Drohungen gegen ihn weiterhin lautstarker Teil der Corona-Debatte sein, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Knapp eine Viertelmillion private Ladestationen für Elektroautos sind seit Ende November 2020 in Deutschland gefördert worden, Rheinische Post - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im vergangenen Jahr rund 40 Prozent weniger Unternehmen mit einer Leiharbeits-Erlaubnis überprüft als noch im Jahr 2017, Rheinische Post - Der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Bundestag, Dirk Wiese, fordert ein Lagebild zu den rund 25 000 Fällen mit Betrugsverdacht bei den Corona-Soforthilfen, Welt - Umfrage: Lebensfreude der Deutschen sinkt durch die Corona-Pandemie deutlich, Funke - Insa-Meinungstrend: Union verliert / SPD und Grüne gleichauf, Bild - In der Debatte um eine Reform der staatlich geförderten Riester-Rente spricht sich die FDP für eine stärkere Einbeziehung von Aktien aus, Funke - FDP-Generalsekretär Volker Wissing sieht die Schuld für die verzögerten Corona-Hilfszahlungen an Unternehmen bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Gastbeitrag, Welt - SPD-Parteivize Kevin Kühnert hat in der Debatte um den Bau von Einfamilienhäusern auf eine sachliche Auseinandersetzung gepocht und den Grünen widersprüchliche Politik vorgeworfen, Rheinische Post - CDU-Politikerinnen fordern die Abkehr von der Ausrichtung einer möglichen Lockerungsstrategie an starren Inzidenzwerten und begründen das mit der fortschreitenden Impfung vulnerabler Gruppen, Welt - Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDHG) ist zuversichtlich, bei einer Zulassung von Corona-Selbsttests für den Privatgebrauch die Nachfrage schnell bedienen zu können, Funke - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat in der Debatte um Öffnungsperspektiven im Lockdown vor zu frühen Versprechungen gewarnt, Rheinische Post - Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat den Einsatz von Corona-Selbsttests für Laien an bestimmte Bedingungen geknüpft, Funke - Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht keinen Grund, Lehrer bevorzugt zu impfen, Rheinische Post - Vier Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hohen Erwartungsdruck von Bundesebene eingeräumt/die Erwartung geäussert, dass Friedrich Merz nach der Bundestagswahl eine zentrale Rolle in der Partei spielt, Funke - In der CDU reifen Pläne für die Abschaffung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, HB - "Wir erwarten einen Stufenplan", Gespräch mit, Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands der Familienunternehmer, HB - Zahlreiche Unternehmen stehen wegen der Pandemie vor dem Aus. Ihnen könnte mit einer Reform des Insolvenzrechts geholfen werden, Gastbeitrag von Juristen Gerrit Hölzle und Stephan Madaus, HB - Böckler-Studie: Ende Januar hat ein Viertel der Erwerbstätigen in Deutschland vorwiegend oder ausschliesslich im Homeoffice gearbeitet, Rheinische Post - "Eine gute Wahl für die WTO", Gespräch mit Ökonom Gabriel Felbermayr, FAZ

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen 07:00 CHE: Straumann, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen 11:00 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahres-Pk, Münster 11:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Jahres-Pk, Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE IRL: Kerry Group, Jahreszahlen USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: Avis Budget, Q4-Zahlen USA: American International Group (AIG), Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/20 07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/20 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 12/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/20 09:00 HUN: BIP Q4/20 (vorläufig) 09:30 NLD: BIP Q4/20 (vorläufig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/21 11:00 EUR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Empire State Index 02/21 17:00 RUS: Erzeugerpreise 01/21 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: "Wirtschaftsgipfel" von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und mehr als 40 Wirtschaftsverbänden. Themen sind die aktuelle Lage der Wirtschaft in der Corona-Krise, die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern, mögliche Öffnungsperspektiven und die Wirtschaftshilfen. 10:00 DEU: Online-Fachtagung "Wasserstoff - mit deutschen Häfen in die emissionsfreie Zukunft", Hamburg 10:00 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 11.00 Uhr Eurozone Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4 Quartalsvergleich -0,7 -0,7* Jahresvergleich -5,1 -5,1* Deutschland ZEW-Umfrage Februar (Punkte) Erwartungen 59,5 61,8 Aktuelle Lage -66,5 -66,4 GROSSBRITANNIEN --- keine entscheidenden Daten erwartet --- USA 14.30 Uhr Empire-State-Index, Feb 6,0 3,5 (in Pkt)

mis

(AWP)