AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICH - Der weltweite Impf-Optimismus in der Corona-Krise dürfte am Freitag den Dax antreiben. Mit 14 725 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,71 Prozent höher. Damit rückt der Index wieder etwas näher an das Rekordhoch von 14 804 Punkten aus der Vorwoche. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Zuwachs von 0,7 Prozent. Im Blick steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima. Seit Tagen schon zeigt sich der Dax robust. Zwischenzeitliche Verluste im Handelsverlauf wurden meist aufgeholt. Die Hoffnung auf eine Aufhellung der Konjunktur verdrängte die Sorgen vor steigenden Infektionszahlen.

USA: - DOW TROTZT SCHWÄCHEPHASE - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem schwankungsreichen Handel uneinheitlich geschlossen. Für den Leitindex Dow Jones Industrial zeigten die Kurstafeln am Ende ein Plus von 0,62 Prozent auf 32 619,48 Punkte an, während der marktbreite S&P 500 um 0,52 Prozent auf 3909,52 Punkte vorrückte.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag fester tendiert. Impf-Fortschritte in der Corona-Krise machten Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 2,23 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 1,64 Prozent zu.

DAX 14621,36 0,08% XDAX 14697,10 1,03% EuroSTOXX 50 3832,57 0,00% Stoxx50 3273,66 -0,02% DJIA 32619,48 0,62% S&P 500 3909,52 0,52% NASDAQ 100 12780,51 -0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,56 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1785 0,18% USD/Yen 109,2670 0,08% Euro/Yen 128,7740 0,25%

ROHÖL:

Brent 62,65 0,70 USD WTI 59,37 0,81 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 180 (115) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 66 (66,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE HEBT INFINEON AUF EMU UND ESG 25 TOP PICKS LISTS - LBBW HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 45 EUR - BARCLAYS HEBT ASSA ABLOY AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 280 (210) SEK - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 3606 (2792) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 110 (100) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES SENKT IMPERIAL BRANDS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1466 (2041) PENCE - JPMORGAN HEBT SCHIBSTED ASA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 432 (388) NOK - RBC HEBT NEXT AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 8800 (8100) P

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Impfstoffversprechen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Aus, Bild - Microsoft führt exklusive Gespräche über Discord-Kauf, WSJ - VW-Aufsichtsrat will mögliche Schadensersatzforderungen gegen frühere Chefs von VW und Audi diskutieren, Spiegel - Aston Martin will mit Formel-1-Rückkehr die Marke wiederbeleben, FT - Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg erklärt, weshalb der Staat deutlich besser durch die Corona-Krise gekommen ist als viele andere Länder: "Deutschland war uns in der Pandemie ein grossartiger Fürsprecher", Interview, Welt - Nach dem EU-Plastikverbot: Auch dem Kaffeebecher aus Bambus droht das Aus, WiWo - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) verteidigt Corona-Lockerungen, ARD - Intensivmediziner Christian Karagiannidis rät zu Selbsttests vor Osterbesuch bei Grosseltern, RBB - Kantar-Studie: Deutsche sehen keinen positiven Effekt der Pandemie für die Gleichstellung, HB - Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel fordert: Amtszeit von Kanzlern begrenzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Grünen-Chef Robert Habeck will nach Bundestagswahl am liebsten mit der SPD regieren, ThePioneer - Städte- und Gemeindebund fordert nach Kippen der Osterruhe eine Reform der Bund-Länder-Runde zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Funke Mediengruppe - Fussball-Bundesliga holt Angebote von Investoren ein, FAZ bis 22.45 Uhr: - Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing soll in absehbarer Zeit die Verantwortung für das Investmentbanking abgeben, HB - "Die Preise werden nicht sinken", Gespräch mit Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn, HB - Moderna plant Werk in Ostdeutschland, FAZ - Signa weist für 2020 im Immobiliengeschäft hohe Dividenden und Wertsteigerungen aus, HB - Bankenverband startet Prüfung im Streit um HRE-Millionen bei Greensill Bank, Welt - EU-Kommission hält Protokolle zu Impfstoffbeschaffung unter Verschluss, Wiwo - Digitalstaatsministerin fordert stärkere Unterstützung der Gaming-Szene durch die Bundesregierung, Gastbeitrag von Dorothee Bär (CSU), Watson - Der Ärzteverband Marburger Bund hat den angekündigten Modellversuch im Saarland nach Ostern kritisiert, bei dem der Lockdown beendet werden soll, Rheinische Post - CDU-Vorsitzender Armin Laschet will bei Wahlsieg kein Ministeramt für Friedrich Merz, Bild - "Die Côte d'Azur wird ein Arbeitsort werden", Gespräch mit JLL-Präsident Christian Ulbrich, HB - "Wir erfahren jetzt viel mehr private Dinge", Gespräch mit Headhunter Christoph Trah, HB - "Das Interesse ist gross", Gespräch mit DFL-Geschäftsführer Christian Seifert über den Einstieg von Investoren bei Bundesligaclubs, FAZ

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 08:15 DEU: VW, Auslieferungsstart des Volkswagen ID.4 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen 10:00 DEU: Jungheinrich, Online-Bilanz-Pk 10:30 DEU: Frankfurter Sparkasse, Jahreszahlen 11:00 DEU: Mediclin, Online-Bilanz-Pk 11:30 DEU: BASF, Capital Markets Day (Pk 14.0 h) 12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung 14:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Drogeriemarktkette dm stellt Nachhaltigkeits-Bericht vor (online) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q4/21 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/21 09:00 ESP: BIP Q4/21 (endgültig) 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/21 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/21 13:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 02/21 (vorläufig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/21 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Zypern, Belgien EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 10:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler zur Corona-Lage vor Ostern DEU/EUR: Debatte um künftige EU-Agrarfinanzierung in Brüssel und Berlin + Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern, mit Bundesministerin Julia Klöckner. Thema ist u.a. der anhaltende Streit um die nationale Umsetzung der künftigen EU-Agrarfinanzierung ab 2023 + anschliessend geplant Pk + Neue Runde im Trilog von EU-Parlament, -Rat und -Kommission zur milliardenschweren EU-Agrarreform. 09:00 DEU: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Fernverkehr und DB Vertrieb (online) 10:00 DEU: Verkündungstermin des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt zur Verfassungsmässigkeit von Corona-Massnahmen 10:00 DEU: Online-Pk Rückkehr der Inflation? Was heisst das für die Immobilienmärkte? U.a. mit Friedrich Heinemann, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft und ausserplanmässiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 10:30 DEU: Bundesgerichtshof klärt Auswirkungen von neuer Rechtslage auf klagende Wohnungseigentümer EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.00 Uhr Spanien Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4 Quartalsvergleich +0,4 +0,4* Jahresvergleich -9,1 -9,1* 10.00 Uhr Deutschland Ifo-Index März (Punkte) Geschäftsklima 93,2 92,4 Erwartungen 95,0 94,2 Aktuelle Lage 91,3 90,6 Italien Verbrauchervertrauen März (Punkte) 100,3 101,4 Produzentenvertrauen März (Punkte) 99,5 99,0 GROSSBRITANNIEN 08.00 Uhr Einzelhandelsumsatz, Feb Monatsvergleich +2,1 -8,2 Jahresvergleich -3,5 -5,9 USA 13.30 Uhr Private Einkommen, Februar Monatsvergleich -7,2 +10,0 Konsumausgaben, Februar Monatsvergleich -0,8 +2,4 PCE-Deflator Kern gg VJ +1,6 +1,5 15.00 Uhr Konsumklima Uni Michigan, März 83,6 83,0 (in Pkt.)

jha

(AWP)