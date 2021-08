AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Aktienkäufe von Schnäppchenjägern dürften im Dax zum Wochenstart für Erholung sorgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,59 Prozent auf 15 902 Punkte. Sorgen angesichts eines womöglich baldigen Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) hatten den Dax in der vergangenen Woche bis auf fast 15 600 Punkte gedrückt, allerdings hatte das Barometer zum Wochenausklang bereits wieder die Marke von 15 800 Punkten zurückerobert. Stimmen aus den Reihen der Fed, dass angesichts der grassierenden Delta-Variante des Coronavirus eine vorschnelle Reduzierung der konjunkturstützenden Anleihekäufe nochmal überdacht werden sollte, stützten die Kurse. In den USA hatten die Indizes vor dem Wochenende daher Gewinne verbucht und auch die asiatischen Börsen zeichneten am Montag ein freundliches Bild. Im Blick stehen zum Wochenauftakt Stimmungsdaten aus dem europäischen und amerikanischen Industrie- sowie Dienstleistungssektor. Unternehmensseitig ist es voraussichtlich ruhig.

USA: - ERHOLUNG - An den US-Börsen ist eine schwache Woche mit klaren Gewinnen zu Ende gegangen. Als Kursstütze erwies sich die Stärke einiger schwergewichteter Technologietitel. Zudem begrüssten die Anleger Aussagen eines US-Notenbankers, die ihre Sorgen wegen einer möglichen baldigen Straffung der amerikanischen Geldpolitik etwas verringerten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,65 Prozent auf 35 120,08 Punkte. Auf Wochensicht verzeichnete er indes ein Minus von mehr als einem Prozent. Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 0,81 Prozent auf 4441,67 Punkte vor, und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,06 Prozent auf 15 092,57 Zähler. Beide Indizes hatten bereits am Donnerstag ihren Abwärtstrend gestoppt.

ASIEN: - ERHOLUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind am Montag auf Erholungskurs gegangen. Die Sorge vor den Folgen einer baldigen Straffung der US-Geldpolitik sowie vor den wirtschaftlichen Konsequenzen der Ausbreitung der Deltavariante des Corona-Virus liessen ein Stück weit nach. Die Stimmung der Anleger bleibt aber durchaus angeschlagen, auch weil Unsicherheit herrscht, inwieweit die chinesische Regierung weiter regulatorisch in die Wirtschaft eingreift. Der Hang Seng in Honkong stieg zuletzt um 1,6 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um fast 2 Prozent zu.

DAX 15808,04 0,27% XDAX 15823,05 0,14% EuroSTOXX 50 4147,50 0,55% Stoxx50 3617,95 0,34% DJIA 35120,08 0,65% S&P 500 4441,67 0,81% NASDAQ 100 15092,57 1,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,03 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1719 0,17% USD/Yen 109,88 0,09% Euro/Yen 128,77 0,26%

ROHÖL:

Brent 66,34 +1,16 USD WTI 63,22 +1,06 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Amazon arbeitet an einem eigenen Quantencomputer, Interview mit Oskar Painter, Chef des Quantenhardware-Teams bei Amazon Web Services (AWS), HB - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), fordert eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes noch vor der Bundestagswahl, um die darin enthaltene Inzidenz von 50 zu streichen, TV-Sender Bild - "Alle Bürgerlichen in Deutschland müssen aufwachen", Interview mit dem Hamburger CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploss, Welt - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht Spielraum für einen Kohleausstieg vor dem Jahr 2038, Interview, Neue Westfälische bis Montag 5.00 Uhr - Der Autovermieter Sixt will den Umstieg auf die Elektromobilität mit eigenen Ladesäulen unterstützen, Interview mit Co-Chef Alexander Sixt, Welt - Angesichts steigender Corona-Zahlen wächst in der Union die Bereitschaft, bestimmte Lockerungen nur für Geimpfte und Genesene (2G) zuzulassen, Interview mit dem rechtspolitischen Unionsfraktionssprecher Jan-Marco Luczak (CDU), Welt - Gemeindebunds-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg warnt vor neuem Flüchtlingsstrom aus Afghanistan, Interview, Rheinische Post - Unions-Wirtschaftsflügel fordert globalen CO2-Mindestpreis, Interview mit dem Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, Rheinische Post bis Sonntag 20.30 Uhr - Grünen-Politiker Cem Özdemir schliesst ein mögliches Bündnis mit der Linkspartei indirekt aus, HB - Der Sandalenhersteller Birkenstock will für seine Expansion 100 Millionen Euro investieren, HB - FDP äussert scharfe Kritik am Grünen-Vorstoss für eine staatliche Förderung auch für privat genutzte Lastenfahrräder, Interview mit Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Welt - Union kritisiert Grünen-Vorstoss zu staatlicher Förderung von Lastenfahrrädern, Interview mit Ulrich Lange (CSU), stellvertretender Unions-Fraktionsvorsitzende, Welt - Die Linke weist Vorschlag der Grünen zurück, auch privat genutzte Lastenfahrräder staatlich zu fördern, Interview mit Fraktionsvorsitzender Amira Mohamed Ali, Welt - Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für Afghanistan-Untersuchungsausschuss, Interview, ARD - Nach der ernüchternden 1:2-Niederlage in der Fussball-Bundesliga beim SC Freiburg hat Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen, Interview, Sport1 - Der Chef der Swatch Group, Nick Hayek, blickt weiterhin zuversichtlich auf das Uhrengeschäft im laufenden Jahr, Interview, Finanz und Wirtschaft

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung) 02:30 JPN: Jibun Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/21 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 08/21 14:30 USA: CFNA-Index 07/21 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (vorab) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/21 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab) 18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesweiter Lokführer-Streik im Personenverkehr (21.08.-25.08.21) 15:00 DEU: Online-Diskussion des Deutschen Caritasverbands und des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands zur Krankenhauspolitik u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 19.00 DEU: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) spricht über ihre Amtszeit und die Zukunft der deutschen Sicherheitspolitik

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Uhr Frankreich Einkaufsmanagerindex-Markit August (Punkte) Industrie 57,2 58,0 Dienstleistungen 56,3 56,8 09.30 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex-Markit August (Punkte) Industrie 65,0 65,9 Dienstleistungen 61,0 61,8 10.00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex-Markit August (Punkte) Industrie 62,0 62,8 Dienstleistungen 59,5 59,8 Gesamt 59,6 60,2 16.00 Uhr Eurozone Verbrauchervertrauen August (Punkte) -4,9 -4,4 GROSSBRITANNIEN --- USA 15.45 Uhr Markit-Einkaufsmanagerindex, August Industrie 62,5 63,4 Dienste 59,0 59,9 16.00 Uhr Verkauf bestehender Häuser, Juli Monatsvergleich -0,5 +1,4

