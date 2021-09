AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS ERHOLT - Der Dax dürfte sich am Donnerstag leicht erholen. Er orientiert sich damit wieder in Richtung der zuletzt umkämpften Marke von 15 700 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start auf 15 656 Punkte und damit 0,26 Prozent über seinem Niveau zur Wochenmitte. Die Vorgaben für die Frankfurter Börse sind in der Summe gemischt: Die Wall Street hatte ihre Gewinne am Vorabend im Verlauf ausgebaut, nachdem in den USA mit dem Empire State Index ein konjunktureller Frühindikator überraschend stark gestiegen war. In Asien jedoch verlief der Handelstag meist mit negativem Ergebnis. In China etwa sorgte unter anderem die Schieflage des hoch verschuldeten Immobilienkonzerns Evergrande weiter für Schlagzeilen.

USA: - GEWINNE - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich am Mittwoch im Verlauf des Handels zu Aktienkäufen durchgerungen. Nach einem etwas mühseligen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial den Vorwärtsgang ein und stieg am Ende um 0,68 Prozent auf 34 814,39 Punkte. Unter anderem sorgte ein überraschend stark gestiegener konjunktureller Frühindikator wieder für mehr Risikofreude, nachdem der Dow am Vortag noch auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten gerutscht war. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,85 Prozent auf 4480,70 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,78 Prozent höher auf 15 503,53 Punkten.

ASIEN: - WEITERE VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte erneut leicht nachgegeben. Grund dafür war unter anderem die Entwicklung der Exporte Japans - diese zogen zwar im August erneut kräftig an, aber nicht mehr so stark wie zuletzt und zudem geringer als von Experten erwartet. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende 0,6 Prozent ab. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büsste zuletzt 0,75 Prozent ein. Deutlich höhere Verluste gab es in Hongkong. Dort gab der Hang-Seng-Index im späten Handel knapp zwei Prozent nach.

DAX 15616,00 -0,68% XDAX 15696,23 0,05% EuroSTOXX 50 4145,94 -1,09% Stoxx50 3544,82 -0,79% DJIA 34814,39 0,68% S&P 500 4480,70 0,85% NASDAQ 100 15503,53 0,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,47 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1811 -0,05% USD/Yen 109,30 -0,07% Euro/Yen 129,09 -0,11%

ROHÖL:

Brent 75,64 +0,18 USD WTI 72,78 +0,17 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- DEUTSCHE BANK HEBT HENKEL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 92 EUR - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNAUS TABBERT AUF 76 (73) EUR - 'BUY' - CREDIT SUISSE HEBT CISCO AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 74 (56) USD - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CISCO AUF 70 (67) USD - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT CISCO AUF 'ANALYST FOCUS LIST' - DEUTSCHE BANK HEBT AB INBEV AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 60 EUR - EXANE BNP HEBT STANDARD CHARTERED AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 34 (33,50) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 200 (225) SEK - 'NEUTRAL' - JEFFERIES HEBT UCB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 130 (96) EUR - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,60 (2,50) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 13,40 (12,25) EUR - 'BUY' - JEFFERIES SENKT GENMAB AS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3035 (2800) DKK - JPMORGAN HEBT NOKIAN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 38 (32,50) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 438 (345) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN NIMMT PHILIPS MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 40,90 EUR

PRESSESCHAU

bis 6.40 Uhr: - Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Armin Laschet, wirbt für eine grosse Steuerreform nach der Bundestagswahl und warnt vor Kaltem Krieg mit China, HB - Lohnkluft zwischen deutschen und ausländischen Arbeitnehmern binnen zehn Jahren verdreifacht, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) bis 5.00 Uhr: - Commerzbank will Kanzlei Gleiss Lutz beauftragen, um mögliche Haftungsfragen rund um das gescheiterte Projekt zur Auslagerung der Wertpapierabwicklung an die HSBC zu prüfen, BöZ - USA und EU wollen Ausstoss von klimaschädlichem Gas Methan über das kommende Jahrzehnt um 30 Prozent senken, FT - Finanzchef der Berliner E-Commerce-Markenholding Stryze Group: "Wir integrieren die meisten Akquisitionen von Anfang an voll", Interview mit Taro Niggemann, BöZ - FDP-Chef Christian Lindner zum 2G-Modell: "Halte ich für unverhältnismässig", Zeit - IG Metall-Chef Jörg Hofmann kritisiert Klima-Politik: "Kontakt zur Realität verloren" / "Weit mehr als 100 000 Jobs in Gefahr", Bild - SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach: NRW soll 2G-Regel einführen, um Durchseuchung der Kinder zu verhindern, Rheinische Post - CSU-Generalsekretär Markus Blume beharrt auf Ausweitung der Mütterrente / Wirft Grünen Angstmache beim Klimaschutz vor, Interview, Rheinische Post - Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Altenpflege: Anteil der Pflegehelfer 2020 auf 48,8 Prozent aller Pflege-Beschäftigten gestiegen, Fachkräfte machen nur noch weniger als die Hälfte aus, Rheinische Post bis 21.00 Uhr: - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zuversichtlich bei Bildung einer möglichen Ampelkoalition, bekennt sich zu Schuldenbremse und EU-Stabilitätspakt, Interview, HB - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU): "Das Silicon Valley ist nicht durch Verbote entstanden", Interview, HB - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) verspricht "starkes" Digitalministerium, Welt - Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach: "Uniper ist Teil der Fortum-Gruppe, und für unsere Unternehmen gibt es nur gemeinsam eine Zukunft", Gespräch, FAZ - David Allemann, Mitgründer des Schweizer Laufschuhanbieters On: Wir haben globale Patente, die uns vor Nachahmerprodukten schützen, Interview, FAZ - Hackerangriff auf Server des Bundeswahlleiters, Business Insider - Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm rechnet nach Lkw-Abspaltung im Dezember mit spürbarer Neubewertung beider Konzernteile, Gespräch, HB - Amazon plant Vorstellung von Kosmetikprodukten im Oktober, CNBC - US-Chipauftragsfertiger Globalfoundries will Ausstoss von Halbleitern für Autoindustrie dieses Jahr mindestens verdoppeln, Nikkei - Patientenschützer kritisieren Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne, Rheinische Post - Ökonomen: Beharren auf Schuldenbremse unsinnig, Kritik am Wirtschaftsprogramm von Armin Laschet und Friedrich Merz (beide CDU), Gespräch mit ifo-Präsident Clemens Fuest und Sebstian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, RTL/ntv

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Suse, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Pharma SGP Holding Halbjahreszahlen 08:00 EUR: ACEA KfZ-Zulassungen 07 + 08/21 09:00 DEU: Erstnotiz Continental-Abspaltung Vitesco 09:00 DEU: Bundesgerichshof (BGH) verhandelt in vier Fällen zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen Daimler wegen des "Thermofensters" in Diesel-Autos 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung 11:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verkündet Urteil im VW-Dieselskandal zu Schadenersatz-Ansprüchen bei geleasten Autos GBR: Asos plc Kapitalmarkttag zur Nachhaltigkeit TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 08/21 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 08/21 09:00 CHE: Seco vierteljährliche Konjunkturprognose 10:00 ITA: Handelsbilanz 07/21 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/21 12:00 POR: Erzeugerpreise 08/21 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 09/21 16:00 USA: Lagerbestände 07/21 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Verband Deutscher Reeder lädt zu Online-Diskussion mit schifffahrtspolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen vor der Wahl, Hamburg 09:30 DEU: Beginn des Betrugsprozesses gegen den ehemaligen VW-Konzernchef Martin Winterkorn, Braunschweig 09:30 DEU: Verbandstag Verband der Sparda-Banken mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhof und der Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, Jennifer Kettemann 11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB) Veranstaltung Bankendialog zum Thema "Wer finanziert die Transformation der Wirtschaft? - Die Rolle der Finanzmarktregulierung" RUS: Russland wählt ein neues Parlament - die Abstimmung läuft vom 17. bis 19. September

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 11.00 Uhr Eurozone Handelsbilanz Juli (Mrd Euro) Saisonbereinigt 14,9 12,4 Unbereinigt --- 18,1 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 14.30 Uhr Einzelhandelsumsatz, August Monatsvergleich -0,7 -1,1 ex Autos Monatsvergleich -0,1 -0,4 Erstanträge Arbeitslosenhilfe 323 310 Industriestimmung Region Philadelphia Phily-Fed-Index, September 19,0 19,4

(AWP)