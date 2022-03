AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE ERHOLUNG ERWARTET - Nach dem durchwachsenen Vortagshandel steuert der Dax am Mittwoch auf einen erneuten Erholungsversuch zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13 158 Punkte und damit 2,5 Prozent höher als zum Handelsende am Vortag. Das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg dominiert weiter. Öl- und Gaspreise steigen, internationale Konzerne ziehen sich aus Russland zurück. "Die Stabilisierung geht in die nächste Runde", sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners mit Blick auf den Dax. Der Leitindex kämpfe einmal mehr um die psychologisch jetzt besonders wichtige Marke von 13 000 Punkten. "Die Aussicht auf eine Stabilisierung lockt jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt", folgerte er.

USA: - ÖLPREISSCHUB SORGT FÜR KURSVERLUSTE - Erholungsversuche am US-Aktienmarkt sind am Dienstag versandet. Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Im Tageshoch hatte der Leitindex Dow Jones Industrial um fast zwei Prozent zugelegt. Zum Handelsende stand für den Dow ein Minus von 0,56 Prozent auf 32 632,64 Zähler zu Buche. Auch die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt dürften für Vorsicht im Aktienhandel gesorgt haben.

ASIEN: - VERLUSTE - Angesichts des Importstopps der USA für Öl aus Russland und Sorgen über steigende Energiepreise haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Mittwoch nachgegeben. Vor allem die Märkte in China und Hongkong standen kräftig unter Druck. Der Hang Seng Index in Hongkong büsste zuletzt 2,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 2,4 Prozent. Etwas besser war die Stimmung in Japan. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Verlusten nur mit einem leichten Abschlag von 0,3 Prozent.

DAX 12831,51 -0,02 XDAX 12997,86 2,72 EuroSTOXX 50 3505,29 -0,20 Stoxx50 3389,00 -0,23 DJIA 32632,64 -0,56 S&P 500 4170,70 -0,72 NASDAQ 100 13267,61 -0,39

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,92 -0,02

DEVISEN:

Euro/USD 1,0923 0,16 USD/Yen 115,7750 0,12 Euro/Yen 126,4655 0,27

ROHÖL:

Brent 130,59 2,61 USD WTI 125,67 1,97 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr: - Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, verlangt mehr Waffenlieferungen aus Deutschland, Bild - Ihor Showkwa, aussenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schliesst Debatte über neutralen Status nicht aus, ARD-Tagesthemen - Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Städtetages, fordert Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen, Zeitungen der Funke Mediengruppe - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will bei wachsender Flüchtlingszahlen mehr Hilfen für Bundesländer, Augsburger Allgemeine - Grünen-Migrationsexpertin Filiz Polat: Ukrainische Kriegsflüchtlinge müssen Anspruch auf Hartz IV bekommen, Neue Osnabrücker Zeitung - Andreas Zick, Direktor des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG): Europa kann in Zukunft nur noch in einem "kalten Frieden" leben, Neue Osnabrücker Zeitung - Microsoft-Gebot für Spielehersteller Activision Blizzard: US-Behörden untersuchen Optionsgeschäfte, die Barry Diller, Alexander von Furstenberg und David Geffen vor der Übernahmeofferte getätigt hatten, WSJ - Josh Harris, Mitgründer des Finanzinvestors Apollo Global Management, erwägt die Übernahme des Fussballclubs FC Chelsea, FT - US-Medienkonzern Gannett hat Werbetreibende neun Monate lang falsche Angaben gemacht, die zu falsch platzierten Anzeigen in Milliardenhöhe führten, WSJ - Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: Nicht nur die Bundeswehr, auch die Kultur aufrüsten, Neue Osnabrücker Zeitung bis 23.45 Uhr: - "Wir brauchen die schärfsten Sanktionen", Gespräch mit Jungheinrich-Chef Lars Brzoska, HB - "Das ist der blanke Horror", Gespräch mit Privatbank-Chef Gerhard Boesch, FAZ - Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in China muss ihr Profil neu ausrichten, HB - Ex-General: Ukraine kann den Krieg gewinnen, Gespräch mit Ben Hodges, HB - Hätte Europa sich bei den Energieimporten am Vorbild Japans orientiert, könnte es jetzt schon Putins Kriegskasse lahmlegen, Gastbeitrag von US-Ökonom Michael Spence, HB - Hohe Spritpreise: SPD-Politikerin Nina Scheer sieht Senkung der Spritsteuern als Option, HB - Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte trotz des Ukraine-Kriegs möglichst rasch aus ihren billionenschweren Anleihekäufen aussteigen, Gespräch mit Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing, BöZ - Tektonische Verschiebungen für die Finanzmärkte, Gastbeitrag von Pascal Spano, Leiter Research Metzler Capital Markets, BöZ - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schliesst nicht aus, dass Russland seine Gaslieferungen an Europa stoppen könnte, Gespräch, ARD-Brennpunkt bis 21.00 Uhr: - Der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Robin Wagener (Grüne), hat sich für ein Öl- und Gasembargo gegen Russland sowie für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post - Der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Robin Wagener (Grüne), hat die Frage nach einem Verbleib Russlands in der Gruppe der 20 weltweit wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) aufgeworfen, Gespräch, Rheinische Post - Der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat die westlichen Vertragsstaaten vor einem Eingehen auf jüngste Forderungen Russlands als Gegenleistung für eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung (CDU) hat seine Forderung bekräftigt, dass sich Deutschland bei der Energieversorgung komplett von Russland loslöst, Gespräch, Bild - Russlands Präsident Wladimir Putin ist in seinen Aggressionen und Kriegshandlungen aus Sicht von Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) derzeit nicht zu stoppen, Gespräch, Bild Live - Hunderte Deutsche kämpfen in der Ukraine, Bild - Angesichts einer drohenden Energiekrise lehnt Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke in Deutschland ab, Gespräch, Bild Live - FDP-Vize Wolfgang Kubicki: Corona-Massnahmen nicht weiter fortlaufen lassen, Gespräch, Bild - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europa-Parlamentes, David McAllister, hat von der EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten ein schärferes Vorgehen gegen Inhaber gekaufter EU-Pässe gefordert, Rheinische Post - Klimaforscher Ottmar Edenhofer fordert, das geplante Klimapaket von 200 Milliarden Euro auch für die soziale Abfederung zu nutzen, Gespräch, Rheinische Post - Klimaforscher Ottmar Edenhofer fordert Deutschland auf, wie die USA einen Importstopp für russisches Gas und Öl zu verhängen, Gespräch, Rheinische Post

