Morning Briefing - International Teil 1

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte seine Corona-bedingten Schwankungen der vergangenen Tage am Mittwoch mit einem erneuten Erholungsversuch fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,91 Prozent höher auf 15 237 Punkte. Er würde sich damit vorerst wieder nach oben absetzen von der 15 000-Punkte-Marke, der er am Vortag erstmals seit Anfang Oktober gefährlich nahe gekommen war. Am Vortag waren neben den Sorgen um die Impfstoff-Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante auch Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell als Belastung hinzu gekommen, wonach die Wertpapierkäufe der US-Notenbank schneller zurückgeführt werden könnten. Dieser Cocktail belastete an der Wall Street die Kurse, der Dow hatte den Grossteil seiner Verluste aber schon während des Xetra-Handels eingefahren.

USA: - KURSVERLUSTE - Der Erholungsversuch der US-Börsen zu Wochenbeginn hat am Dienstag vorerst ein Ende gefunden. Erneut hatten Corona-Sorgen die Anleger fest im Griff. Zudem vergrätzten Aussagen des Notenbank-Chefs Jerome Powell, denn offenbar steuert die Fed auf eine schnellere Rückführung ihrer Wertpapierkäufe zu. So deutete Powell an, dass die hohe Inflation in den USA womöglich doch kein nur vorübergehendes Phänomen sein könnte.

ASIEN: - STABILISIERUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Mittwoch stabilisiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach der jüngsten Verlustserie um 0,4 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt 0,02 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte besonders deutlich um rund ein Prozent zu. An den Vortagen hatte die neue Corona-Variante Omikron die Märkte fest im Griff.

DAX 15100,13 -1,18 XDAX 15131,07 -1,40 EuroSTOXX 50 4063,06 -1,13 Stoxx50 3593,42 -0,89 DJIA 34483,72 -1,86 S&P 500 4567,00 -1,90 NASDAQ 100 16135,92 -1,61

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,25 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1333 -0,08 USD/Yen 113,5480 0,46 Euro/Yen 128,6800 0,38

ROHÖL:

Brent 71,47 2,24 USD WTI 68,22 2,04 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 16,60 (15,70) EUR - 'OUTPERFORM' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 26,50 (28) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 107 (114) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LIBERTY GLOBAL AUF 39 (37) USD - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT DR. MARTENS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 480 PENCE - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 220 (235) SEK - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ENI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14 (13,50) EUR - BERENBERG STARTET GENMAB AS MIT 'SELL' - ZIEL 2200 DKK - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 875 (845) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 170 (160) EUR - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES HEBT KONE AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 70 (53) EUR - JPMORGAN HEBT PROXIMUS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 19 (18,30) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 180 (163) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT NOS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 3,80 (4,20) EUR - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 24,20 (26,50) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN STARTET TRITAX BIG BOX MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 265 PENCE - MORGAN STANLEY SENKT NEL ASA AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 22 (32) NOK - WDH/SOCGEN HEBT DIAGEO AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 4500 (3050) PENCE - WDH/SOCGEN SENKT FERRARI AUF 'HOLD' (BUY)

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - "Im nächsten Jahr zur haushaltspolitischen Vernunft kommen", Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, fordert von designiertem Finanzminister Christian Linder (FDP) Orientierung in Richtung des Drei-Prozent-Kriteriums für Verschuldung, Welt - Studie: Junge Software- und IT-Spezialisten in Deutschland legen Fokus bei Arbeitgeberwahl auf Wertschätzung und Sinnhaftigkeit der Tätigkeit/Internationale Fachkräfte priorisieren Work-Life-Balance, Welt - Delegierte auf SPD-Parteitag Mitte Dezember sollen darüber abstimmen, Christian Lindner (FDP) das Finanzministerium in der designierten Ampelregierung wieder wegzunehmen. Dem Antrag werden aber kaum Erfolgschancen beigemessen, Bild - Biontech-Chef Ugur Sahin sieht Gründe für Annahme, dass Corona-Impfungen auch bei Omikron-Variante vor schweren Erkrankungen schützen und spricht sich für beschleunigte Verabreichung der dritten Auffrischungsimpfung aus, WSJ - US-Präsident Joe Biden erwägt, den früheren Leiter der Bundesbehörde für finanziellen Verbraucherschutz CFPB, Richard Cordray zum obersten Bankenaufseher innerhalb der US-Notenbank Fed zu machen, WSJ - David Salomon, Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, sieht Status von New York als internationale Destination durch hohe Steuern bedroht, Interview, FT - Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schlägt mindestens 10 000 Euro Prämie für Pflege-Rückkehrer vor, Zeitungen der Funke Mediengruppe - DIW-Präsident Marcel Fratzscher sieht in hoher Inflation eine Warnung, Passauer Neue Presse - BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor Bundesliga-Gipfel: Bayern sollen "ruhig mal kommen", Sky bis 5.00 Uhr: - Experten halten die vom designierten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angepeilten 30 Millionen zusätzlichen Impfungen bis Weihnachten für sehr ehrgeizig, Interview mit Thomas Schulz, Leiter des Instituts für Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Der Präsident des Städtetages Baden-Württemberg, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), hält einen harten Lockdown für nötig, wenn sich die Corona-Lage in den kommenden Tagen weiter verschärft, Interview, Mannheimer Morgen - Hauptgeschäftsführer Einzelhandelsverband HDE, Stefan Genth, mahnt die Politik zur Umsicht mit Blick auf einen möglichen erneuten Lockdown. Einzelhändler hätten bereits stark gelitten, Interview, Rheinische Post - Niedersachsens Ministerpräsident Weil kündigt Corona-Hilfen für betroffene Branchen an, Rheinische Post - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, fordert eine flächendeckende Einführung von 2G-Regelungen, Interview, Rheinische Post - Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigt, dass es bei der Abstimmung über eine allgemeine Corona-Impfpflicht im Bundestag keinen Fraktionszwang geben soll, ARD-Tagesthemen bis 23.45 Uhr - Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom will noch vor Jahresende einen Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden Ulrich Lehner benennen, HB - Der globale Hunger nach Energie und Rohstoffen beschert dem Bergwerksausrüster SMT Scharf nach dem Coronajahr 2020 einen Nachfrageboom, Interview mit Vorstandschef Hans Joachim Theiss, BöZ bis 21.00 Uhr: - Grosse Mehrheit in der Grünen-Bundestagsfraktion für allgemeine Impfpflicht, Welt - Die SPD-regierten Bundesländer und Kanzlerkandidat Olaf Scholz wollen zum Beschleunigen der Booster-Impfungen demnächst auch Apothekern das Impfen erlauben, Rheinische Post - Die Ökonomen Holger Görg und Stefan Kooths übernehmen ab Dezember interimistisch die Präsidentschaft am Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel, HB - Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) strebt die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht spätestens im März an, Bild Live - Der Rechtswissenschaftler und früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Thomas Fischer, hält eine allgemeine Impfpflicht ebenso für verfassungsgemäss "wie es ein harter Lockdown für 4 Wochen wäre", Watson - Der Trend in der Volkswirtschaft sich mit Blick auf die Inflation nicht mehr an der Geldmenge zu orientieren, könnte sich als zu radikal erweisen, Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, Gastbeitrag, HB - Der Finanzinvestor KKR prüft gut vier Jahre nach seinem Einstieg den Verkauf seiner Beteiligung am Marktforschungsunternehmen GFK. GFK könnte dabei mit insgesamt drei Milliarden Euro bewertet werden, HB

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Dr. Hönle, Jahreszahlen FRA: Sanofi Virtual Vaccines Day USA: Kfz-Absatz 11/21 TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 00:50 JPN: Investitionen Q3/21 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/21 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/21 09:00 HUN: BIP Q3/21 (endgültig) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 PMI Verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)) 11:00 EUR: OECD Economic Outlook 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 11/21 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/21 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/21 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FED Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH klärt: Mussten Geschäftsinhaber bei behördlich angeordneten Schliessungen wegen Corona weiter Miete zahlen? 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: Energieforschungsgipfel "Future Energies Science Match 2021" von Tagesspiegel und Land Schleswig-Holstein, Kiel 10:00 CHE: Julius Bär, Ausblick auf die Finanzmärkte 2022 10:00 DEU: Ostdeutscher Unternehmertag mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), Potsdam 11:00 DEU: Online-Pressegespräch UBS: "2022 aus Sicht deutscher Anleger" 15:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken (BdB) zum Thema Unternehmensfinanzierung mit BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig und Commerzbank-Vorstand Michael Kotzbauer 16:00 USA: US-Finanzministerin Yellen und Notenbank-Chef Powell äussern sich über Pandemie. Janet Yellen und Jerome Powell werden vom Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses befragt. EUR: EU-Kommission präsentiert Kommunikation zu neuen Corona-Herausforderungen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Kommissarin Stella Kyriakides präsentieren eine Kommunikation zur Corona-Pandemie. UKR: Ukraine Präsident Selenskyj hält im Parlament Rede zur Lage der Nation

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsatz, Okt Monatsvergleich +0,9 -1,9 Jahresvergleich -1,7 -0,6 09.15 Uhr Spanien Einkaufsmanagerindex-Markit Industrie November (Punkte) 57,9 57,4 09.45 Uhr Italien Einkaufsmanagerindex-Markit Industrie November (Punkte) 61,1 61,1 09.50 Uhr Frankreich Einkaufsmanagerindex-Markit Industrie November (Punkte) 54,6 54,6* 09.55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex-Markit Industrie November (Punkte) 57,6 57,6* 10.00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex-Markit Industrie November (Punkte) 58,6 58,6* GROSSBRITANNIEN 10.30 Uhr Markit-PMI Industrie November (Punkte) 58,2 58,2* USA 14.15 Uhr ADP Beschäftigungsbericht, Nov +525 +571 (in Tsd) 15.45 Markit-PMI Industrie, Nov ---- 59,1* (final, in Pkt) 16.00 Uhr ISM-Index Industrie, Nov 61,2 60,8 (in Pkt) Bauausgaben, Okt +0,4 -0,5 20.00 Uhr Konjunkturbericht US-Notenbank (Beige Book)

